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فتح التسجيل للنسخة "5" من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكد اعتماد الترتيبات الصحية التي تضمن سلامة المرتادين

أعلن نادي الإبل عن فتح باب التسجيل في مسابقات النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الحالي.

وينطلق مهرجان الإبل في الأول من ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 45 يوماً، وتنطلق المنافسات بمسابقة فئة الفحل إنتاج لون مجاهيم، فيما يختتم المهرجان بمسابقة الهجيج "جميع الألوان".

وتشهد النسخة الخامسة تطويرات جديدة لمسابقات مزاين الإبل؛ حيث سيكون هنالك تغيير للفئات وإلغاء شرطي القسم، إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية باستثناء فئة كأس النادي.

وأوضح النادي في بيان صحفي سابق له، أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً، مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل.

وذكر نادي الإبل أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجة، و5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه.

ولفت إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

وأكمل نادي الإبل استعداداته لانطلاق المهرجان، ووضعت إدارة النادي، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، كافة الترتيبات الصحية التي تضمن سلامة مرتادي النسخة الخامسة للمهرجان.

وأكدت إدارة النادي أن سلامة الجميع تشكّل أولوية قصوى بالنسبة لمسؤولي النادي، مناشدة الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية والتعاون مع الفرق الصحية التي ستكون متواجدة في أرض المهرجان على مدار الساعة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً شمال شرقي الرياض، علي مساحة تتجاوز 225 كيلومتراً مربعاً.

ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح التسجيل للنسخة "5" من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

أعلن نادي الإبل عن فتح باب التسجيل في مسابقات النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الحالي.

وينطلق مهرجان الإبل في الأول من ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 45 يوماً، وتنطلق المنافسات بمسابقة فئة الفحل إنتاج لون مجاهيم، فيما يختتم المهرجان بمسابقة الهجيج "جميع الألوان".

وتشهد النسخة الخامسة تطويرات جديدة لمسابقات مزاين الإبل؛ حيث سيكون هنالك تغيير للفئات وإلغاء شرطي القسم، إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية باستثناء فئة كأس النادي.

وأوضح النادي في بيان صحفي سابق له، أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً، مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل.

وذكر نادي الإبل أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجة، و5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه.

ولفت إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

وأكمل نادي الإبل استعداداته لانطلاق المهرجان، ووضعت إدارة النادي، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، كافة الترتيبات الصحية التي تضمن سلامة مرتادي النسخة الخامسة للمهرجان.

وأكدت إدارة النادي أن سلامة الجميع تشكّل أولوية قصوى بالنسبة لمسؤولي النادي، مناشدة الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية والتعاون مع الفرق الصحية التي ستكون متواجدة في أرض المهرجان على مدار الساعة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً شمال شرقي الرياض، علي مساحة تتجاوز 225 كيلومتراً مربعاً.

ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:58 PM

فتح التسجيل للنسخة "5" من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكد اعتماد الترتيبات الصحية التي تضمن سلامة المرتادين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الإبل عن فتح باب التسجيل في مسابقات النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الحالي.

وينطلق مهرجان الإبل في الأول من ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 45 يوماً، وتنطلق المنافسات بمسابقة فئة الفحل إنتاج لون مجاهيم، فيما يختتم المهرجان بمسابقة الهجيج "جميع الألوان".

وتشهد النسخة الخامسة تطويرات جديدة لمسابقات مزاين الإبل؛ حيث سيكون هنالك تغيير للفئات وإلغاء شرطي القسم، إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية باستثناء فئة كأس النادي.

وأوضح النادي في بيان صحفي سابق له، أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً، مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل.

وذكر نادي الإبل أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجة، و5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه.

ولفت إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

وأكمل نادي الإبل استعداداته لانطلاق المهرجان، ووضعت إدارة النادي، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، كافة الترتيبات الصحية التي تضمن سلامة مرتادي النسخة الخامسة للمهرجان.

وأكدت إدارة النادي أن سلامة الجميع تشكّل أولوية قصوى بالنسبة لمسؤولي النادي، مناشدة الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية والتعاون مع الفرق الصحية التي ستكون متواجدة في أرض المهرجان على مدار الساعة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً شمال شرقي الرياض، علي مساحة تتجاوز 225 كيلومتراً مربعاً.

ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.

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