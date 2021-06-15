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تصعيد حوثي خطير.. قصف هستيري بـ26 قذيفة على "حيس اليمنية"

دوي الانفجارات هز المدينة وخلف خوفًا ورعبًا في أوساط السكان

قصفت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مساء الاثنين، مدينة حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن، بأكثر من 26 قذيفة مدفعية، في تصعيد خطير يهدد حياة المواطنين، وفق العربية نت

وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 18 قذيفة هاون عيار 120 أطلقتها الميليشيات الحوثية بالقرب من الأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة، فيما قصفت الأحياء الجنوبية في أطراف المدينة بـ 8 قذائف مماثلة.

وأضافت المصادر أن قصف الميليشيات كان عنيفًا، أحدث دوي انفجارات هزت المدينة، وخلف خوفًا ورعبًا في أوساط السكان، مما قد ينذر بموجة نزوح جديدة، بحسب إعلام القوات المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أحبطت القوات المشتركة محاولة واستحداث تحصينات للميليشيات الحوثية في خطوط التماس في جبهات القتال في حيس، وأوقعت في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى من جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وتعرضت المنطقة على مدى يومي الأحد والاثنين لعمليات إرهابية شنتها الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والصاروخية التي انهالت على المنازل.

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تصعيد حوثي خطير.. قصف هستيري بـ26 قذيفة على "حيس اليمنية"
سبق

قصفت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مساء الاثنين، مدينة حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن، بأكثر من 26 قذيفة مدفعية، في تصعيد خطير يهدد حياة المواطنين، وفق العربية نت

وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 18 قذيفة هاون عيار 120 أطلقتها الميليشيات الحوثية بالقرب من الأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة، فيما قصفت الأحياء الجنوبية في أطراف المدينة بـ 8 قذائف مماثلة.

وأضافت المصادر أن قصف الميليشيات كان عنيفًا، أحدث دوي انفجارات هزت المدينة، وخلف خوفًا ورعبًا في أوساط السكان، مما قد ينذر بموجة نزوح جديدة، بحسب إعلام القوات المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أحبطت القوات المشتركة محاولة واستحداث تحصينات للميليشيات الحوثية في خطوط التماس في جبهات القتال في حيس، وأوقعت في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى من جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وتعرضت المنطقة على مدى يومي الأحد والاثنين لعمليات إرهابية شنتها الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والصاروخية التي انهالت على المنازل.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:54 AM

تصعيد حوثي خطير.. قصف هستيري بـ26 قذيفة على "حيس اليمنية"

دوي الانفجارات هز المدينة وخلف خوفًا ورعبًا في أوساط السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قصفت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مساء الاثنين، مدينة حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن، بأكثر من 26 قذيفة مدفعية، في تصعيد خطير يهدد حياة المواطنين، وفق العربية نت

وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 18 قذيفة هاون عيار 120 أطلقتها الميليشيات الحوثية بالقرب من الأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة، فيما قصفت الأحياء الجنوبية في أطراف المدينة بـ 8 قذائف مماثلة.

وأضافت المصادر أن قصف الميليشيات كان عنيفًا، أحدث دوي انفجارات هزت المدينة، وخلف خوفًا ورعبًا في أوساط السكان، مما قد ينذر بموجة نزوح جديدة، بحسب إعلام القوات المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أحبطت القوات المشتركة محاولة واستحداث تحصينات للميليشيات الحوثية في خطوط التماس في جبهات القتال في حيس، وأوقعت في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى من جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وتعرضت المنطقة على مدى يومي الأحد والاثنين لعمليات إرهابية شنتها الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والصاروخية التي انهالت على المنازل.

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