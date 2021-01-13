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شاهد.. نائب أمير حائل يشارك في مسيرة قافلة "درب زبيدة"

كرّم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين

شارك نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، صباح اليوم، قافلة "درب زبيدة" مسيرتها، المتجهة إلى مدينة "فيد" التاريخية.

وتضمّ المسيرة 60 مشاركاً و20 ركايب، وأكثر من 30 شخصاً من المنظمين والمساندين للرحلة.

ورعى الأمير "فيصل"، بمقر مخيم الأهالي، حفلَ تكريم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين والمساهمين في إنجاح الفعاليات المصاحبة لقافلة "درب زبيدة".

نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نائب أمير حائل يشارك في مسيرة قافلة "درب زبيدة"
سبق

شارك نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، صباح اليوم، قافلة "درب زبيدة" مسيرتها، المتجهة إلى مدينة "فيد" التاريخية.

وتضمّ المسيرة 60 مشاركاً و20 ركايب، وأكثر من 30 شخصاً من المنظمين والمساندين للرحلة.

ورعى الأمير "فيصل"، بمقر مخيم الأهالي، حفلَ تكريم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين والمساهمين في إنجاح الفعاليات المصاحبة لقافلة "درب زبيدة".

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
01:39 PM

شاهد.. نائب أمير حائل يشارك في مسيرة قافلة "درب زبيدة"

كرّم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,088

شارك نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، صباح اليوم، قافلة "درب زبيدة" مسيرتها، المتجهة إلى مدينة "فيد" التاريخية.

وتضمّ المسيرة 60 مشاركاً و20 ركايب، وأكثر من 30 شخصاً من المنظمين والمساندين للرحلة.

ورعى الأمير "فيصل"، بمقر مخيم الأهالي، حفلَ تكريم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين والمساهمين في إنجاح الفعاليات المصاحبة لقافلة "درب زبيدة".

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