الجيش اليمني يحرر مدينة الأمل ومطاحن البحر الأحمر شرقي الحديدة

كبّد ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح

تمكنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة اليوم.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، لوكالة الأنباء اليمنية، أن الألوية حررت اليوم مدينة الأمل، وجولة الشحاري، ومطاحن صوامع البحر الأحمر، ومحطة العماد، ومجمع الغراسي، وثلاجة الحمادي المركزية.

وأوضح المركز أن "ألوية العمالقة" خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها، وكبّدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح؛ مؤكداً استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي؛ لتحرير وتطهير ما تبقى من محافظة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى مواصلة الفِرَق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية والتي زرعتها المليشيا الانقلابية في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين.