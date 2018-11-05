النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يحرر مدينة الأمل ومطاحن البحر الأحمر شرقي الحديدة

كبّد ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح

تمكنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة اليوم.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، لوكالة الأنباء اليمنية، أن الألوية حررت اليوم مدينة الأمل، وجولة الشحاري، ومطاحن صوامع البحر الأحمر، ومحطة العماد، ومجمع الغراسي، وثلاجة الحمادي المركزية.

وأوضح المركز أن "ألوية العمالقة" خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها، وكبّدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح؛ مؤكداً استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي؛ لتحرير وتطهير ما تبقى من محافظة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى مواصلة الفِرَق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية والتي زرعتها المليشيا الانقلابية في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يحرر مدينة الأمل ومطاحن البحر الأحمر شرقي الحديدة
سبق

تمكنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة اليوم.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، لوكالة الأنباء اليمنية، أن الألوية حررت اليوم مدينة الأمل، وجولة الشحاري، ومطاحن صوامع البحر الأحمر، ومحطة العماد، ومجمع الغراسي، وثلاجة الحمادي المركزية.

وأوضح المركز أن "ألوية العمالقة" خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها، وكبّدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح؛ مؤكداً استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي؛ لتحرير وتطهير ما تبقى من محافظة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى مواصلة الفِرَق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية والتي زرعتها المليشيا الانقلابية في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
02:01 PM

الجيش اليمني يحرر مدينة الأمل ومطاحن البحر الأحمر شرقي الحديدة

كبّد ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
2
7,962

تمكنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة اليوم.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، لوكالة الأنباء اليمنية، أن الألوية حررت اليوم مدينة الأمل، وجولة الشحاري، ومطاحن صوامع البحر الأحمر، ومحطة العماد، ومجمع الغراسي، وثلاجة الحمادي المركزية.

وأوضح المركز أن "ألوية العمالقة" خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها، وكبّدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح؛ مؤكداً استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي؛ لتحرير وتطهير ما تبقى من محافظة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى مواصلة الفِرَق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية والتي زرعتها المليشيا الانقلابية في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,931
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة