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"ملكية ينبع" تدشن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمركز الطبي

تستمر طيلة أيام الأسبوع من الساعة 4 حتى 10 مساء في مبنى العيادات القديم

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "‎كوفيد-19" بالمركز الطبي ‎بينبع الصناعية، بحضور مديري العموم وعدد من مديري الشركات الصناعية، حيث تم تلقي الجميع الجرعات المخصصة من اللقاح في ظل الإجراءات والاحترازات اللازمة.

وأتيح لجميع المستفيدين من خدمات المركز الطبي فرصة الحجز للحصول على اللقاح من خلال التطبيق الرسمي حسب الأولوية وتستمر حملة التطعيم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 4 مساء حتى 10 مساء في مبنى العيادات القديم مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

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"ملكية ينبع" تدشن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمركز الطبي
سبق

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "‎كوفيد-19" بالمركز الطبي ‎بينبع الصناعية، بحضور مديري العموم وعدد من مديري الشركات الصناعية، حيث تم تلقي الجميع الجرعات المخصصة من اللقاح في ظل الإجراءات والاحترازات اللازمة.

وأتيح لجميع المستفيدين من خدمات المركز الطبي فرصة الحجز للحصول على اللقاح من خلال التطبيق الرسمي حسب الأولوية وتستمر حملة التطعيم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 4 مساء حتى 10 مساء في مبنى العيادات القديم مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
05:43 PM

"ملكية ينبع" تدشن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمركز الطبي

تستمر طيلة أيام الأسبوع من الساعة 4 حتى 10 مساء في مبنى العيادات القديم

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "‎كوفيد-19" بالمركز الطبي ‎بينبع الصناعية، بحضور مديري العموم وعدد من مديري الشركات الصناعية، حيث تم تلقي الجميع الجرعات المخصصة من اللقاح في ظل الإجراءات والاحترازات اللازمة.

وأتيح لجميع المستفيدين من خدمات المركز الطبي فرصة الحجز للحصول على اللقاح من خلال التطبيق الرسمي حسب الأولوية وتستمر حملة التطعيم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 4 مساء حتى 10 مساء في مبنى العيادات القديم مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

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