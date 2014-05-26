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"السياحة" تطلق برامجها التدريبية لتنمية الكوادر البشرية

عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة "أهلهَا".. هنا التفاصيل

أطلقت وزارة السياحة مطلع الأسبوع الجاري، عبر منصتها التدريبية التفاعلية المتخصصة، مجموعة من البرامج التدريبية "عن بعد"، الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية في القطاع السياحي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة "أهلهَا".

ودعت الوزارة، جميع الراغبين من المواطنين والمواطنات في تنمية وصقل مهاراتهم في القطاع السياحي بكافة أفرعه ومجالاته، إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية "أهلهَا" التابعة لوزارة السياحة والدخول على منصة التعليم السياحي الإلكتروني من خلال الرابط التالي http://elearning.mt.gov.sa للاستفادة من تلك البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بشكل مجاني بحسب ما هو موضح في المنصة.

وتتضمن تلك البرامج عدداً من المواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي بشكل مباشر من بينها برامج تدريبية لصناعة السياحة وتسويق الوجهات السياحة في المملكة، إضافة إلى برامج إضافية حول تنمية المهارات القيادية والإشرافية والعلاقات العامة والمراسم البروتوكولية، إلى جانب تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي.

يذكر أن منصة "أهلها" هي منصة تدريب رقمي تابعة لوزارة السياحة وهي إحدى برامج استراتيجية تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي والتي تم تطويرها لتكون منصة تدريب تفاعلية متخصصة توفر مجموعة من البرامج التثقيفية والتطويرية والتأهيلية باستخدام أساليب مطورة لكل المهارات في القطاع السياحي ودعم المتدربين بمحتوى تعليمي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية يتم من خلالها تقديم شهادات معتمدة وذلك لتلبية احتياجات القطاع السياحي من المواهب الوطنية المميزة.

وزارة السياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السياحة" تطلق برامجها التدريبية لتنمية الكوادر البشرية
سبق

أطلقت وزارة السياحة مطلع الأسبوع الجاري، عبر منصتها التدريبية التفاعلية المتخصصة، مجموعة من البرامج التدريبية "عن بعد"، الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية في القطاع السياحي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة "أهلهَا".

ودعت الوزارة، جميع الراغبين من المواطنين والمواطنات في تنمية وصقل مهاراتهم في القطاع السياحي بكافة أفرعه ومجالاته، إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية "أهلهَا" التابعة لوزارة السياحة والدخول على منصة التعليم السياحي الإلكتروني من خلال الرابط التالي http://elearning.mt.gov.sa للاستفادة من تلك البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بشكل مجاني بحسب ما هو موضح في المنصة.

وتتضمن تلك البرامج عدداً من المواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي بشكل مباشر من بينها برامج تدريبية لصناعة السياحة وتسويق الوجهات السياحة في المملكة، إضافة إلى برامج إضافية حول تنمية المهارات القيادية والإشرافية والعلاقات العامة والمراسم البروتوكولية، إلى جانب تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي.

يذكر أن منصة "أهلها" هي منصة تدريب رقمي تابعة لوزارة السياحة وهي إحدى برامج استراتيجية تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي والتي تم تطويرها لتكون منصة تدريب تفاعلية متخصصة توفر مجموعة من البرامج التثقيفية والتطويرية والتأهيلية باستخدام أساليب مطورة لكل المهارات في القطاع السياحي ودعم المتدربين بمحتوى تعليمي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية يتم من خلالها تقديم شهادات معتمدة وذلك لتلبية احتياجات القطاع السياحي من المواهب الوطنية المميزة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
02:59 PM

"السياحة" تطلق برامجها التدريبية لتنمية الكوادر البشرية

عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة "أهلهَا".. هنا التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة السياحة مطلع الأسبوع الجاري، عبر منصتها التدريبية التفاعلية المتخصصة، مجموعة من البرامج التدريبية "عن بعد"، الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية في القطاع السياحي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة "أهلهَا".

ودعت الوزارة، جميع الراغبين من المواطنين والمواطنات في تنمية وصقل مهاراتهم في القطاع السياحي بكافة أفرعه ومجالاته، إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية "أهلهَا" التابعة لوزارة السياحة والدخول على منصة التعليم السياحي الإلكتروني من خلال الرابط التالي http://elearning.mt.gov.sa للاستفادة من تلك البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بشكل مجاني بحسب ما هو موضح في المنصة.

وتتضمن تلك البرامج عدداً من المواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي بشكل مباشر من بينها برامج تدريبية لصناعة السياحة وتسويق الوجهات السياحة في المملكة، إضافة إلى برامج إضافية حول تنمية المهارات القيادية والإشرافية والعلاقات العامة والمراسم البروتوكولية، إلى جانب تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي.

يذكر أن منصة "أهلها" هي منصة تدريب رقمي تابعة لوزارة السياحة وهي إحدى برامج استراتيجية تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي والتي تم تطويرها لتكون منصة تدريب تفاعلية متخصصة توفر مجموعة من البرامج التثقيفية والتطويرية والتأهيلية باستخدام أساليب مطورة لكل المهارات في القطاع السياحي ودعم المتدربين بمحتوى تعليمي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية يتم من خلالها تقديم شهادات معتمدة وذلك لتلبية احتياجات القطاع السياحي من المواهب الوطنية المميزة.

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