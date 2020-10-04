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شاهد.. كيف استقبل "ميقات يلملم" المعتمرين بعد عودة العمرة تدريجيًّا

توفير ملصقات إرشادية ومعقمات ومصاحف إلكترونية وكمامات وسجادات بلاستيكية

استقبل "ميقات يلملم" المعتمرين القادمين من جنوب السعودية وسط استعدادات تامة، والتزام بالإجراءات الاحترازية، مع توفير الخدمات كافة التي يحتاج إليها المعتمر، وذلك بإشراف مباشر من مدير الأوقاف بالليث، الشيخ شدة الجبيري، الذي حضر منذ وقت مبكر للوقوف على الخدمات كافة المقدَّمة للمعتمرين حرصًا منه على تقديم أفضلها لراحلة المعتمرين، وليتمكنوا من أداء تلك العبادة بكل يُسر وسهولة.

وأوضح مدير الأوقاف بالليث، الشيخ شدة الجبيري، أنه "منذ صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيًّا وفق الإجراءات الاحترازية ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال المعتمرين. وقد قمنا بعمل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتمرين، وتم بحمد الله وضع جميع الملصقات الإرشادية والتباعد الاجتماعي في جميع مرافق جامع الميقات، إضافة إلى المعقمات والمصاحف الإلكترونية والكمامات والسجادات البلاستيكية؛ وذلك من أجل التسهيل والعمل على راحة المعتمرين. وكذلك وجود المراقبين والمراقبات وحراس الأمن لتقديم الخدمات اللازمة للمعتمرين".

وأكد "الجبيري" أن أعمال الصيانة مستمرة بميقات يلملم على مدار الساعة.

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شاهد.. كيف استقبل "ميقات يلملم" المعتمرين بعد عودة العمرة تدريجيًّا
سبق

استقبل "ميقات يلملم" المعتمرين القادمين من جنوب السعودية وسط استعدادات تامة، والتزام بالإجراءات الاحترازية، مع توفير الخدمات كافة التي يحتاج إليها المعتمر، وذلك بإشراف مباشر من مدير الأوقاف بالليث، الشيخ شدة الجبيري، الذي حضر منذ وقت مبكر للوقوف على الخدمات كافة المقدَّمة للمعتمرين حرصًا منه على تقديم أفضلها لراحلة المعتمرين، وليتمكنوا من أداء تلك العبادة بكل يُسر وسهولة.

وأوضح مدير الأوقاف بالليث، الشيخ شدة الجبيري، أنه "منذ صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيًّا وفق الإجراءات الاحترازية ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال المعتمرين. وقد قمنا بعمل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتمرين، وتم بحمد الله وضع جميع الملصقات الإرشادية والتباعد الاجتماعي في جميع مرافق جامع الميقات، إضافة إلى المعقمات والمصاحف الإلكترونية والكمامات والسجادات البلاستيكية؛ وذلك من أجل التسهيل والعمل على راحة المعتمرين. وكذلك وجود المراقبين والمراقبات وحراس الأمن لتقديم الخدمات اللازمة للمعتمرين".

وأكد "الجبيري" أن أعمال الصيانة مستمرة بميقات يلملم على مدار الساعة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:48 PM

شاهد.. كيف استقبل "ميقات يلملم" المعتمرين بعد عودة العمرة تدريجيًّا

توفير ملصقات إرشادية ومعقمات ومصاحف إلكترونية وكمامات وسجادات بلاستيكية

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عوض الفهمي - الليث
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استقبل "ميقات يلملم" المعتمرين القادمين من جنوب السعودية وسط استعدادات تامة، والتزام بالإجراءات الاحترازية، مع توفير الخدمات كافة التي يحتاج إليها المعتمر، وذلك بإشراف مباشر من مدير الأوقاف بالليث، الشيخ شدة الجبيري، الذي حضر منذ وقت مبكر للوقوف على الخدمات كافة المقدَّمة للمعتمرين حرصًا منه على تقديم أفضلها لراحلة المعتمرين، وليتمكنوا من أداء تلك العبادة بكل يُسر وسهولة.

وأوضح مدير الأوقاف بالليث، الشيخ شدة الجبيري، أنه "منذ صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيًّا وفق الإجراءات الاحترازية ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال المعتمرين. وقد قمنا بعمل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتمرين، وتم بحمد الله وضع جميع الملصقات الإرشادية والتباعد الاجتماعي في جميع مرافق جامع الميقات، إضافة إلى المعقمات والمصاحف الإلكترونية والكمامات والسجادات البلاستيكية؛ وذلك من أجل التسهيل والعمل على راحة المعتمرين. وكذلك وجود المراقبين والمراقبات وحراس الأمن لتقديم الخدمات اللازمة للمعتمرين".

وأكد "الجبيري" أن أعمال الصيانة مستمرة بميقات يلملم على مدار الساعة.

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