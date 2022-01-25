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وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

تبادلا وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا إلى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بالعديد من المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، وكل ما يحقق الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا إلى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بالعديد من المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، وكل ما يحقق الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:16 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

تبادلا وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا إلى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بالعديد من المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، وكل ما يحقق الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

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