"آل الشيخ": من اليوم سيُسمح بإصدار التراخيص للعروض الحية والموسيقى بالمطاعم

أكد أن الأولوية للسعوديين خلال مؤتمر إعلان الاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس بالرياض لإعلان استراتيجية الهيئة العامة للترفيه الجديدة عن السماح بإصدار التراخيص للعروض الحية في المقاهي والمطاعم لعزف الموسيقى والأغاني والكوميديا وعروض خفة اليد، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للسعوديين.

وفي التفاصيل، تضمن الإعلان الكشف عن الهوية الجديدة للهيئة، وتدشين المنصة الخاصة بالفعاليات "عيشها"، التي تشمل جميع الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، وسيكون لها تطبيق ذكي بالاسم نفسه، إلى جانب إعلان عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات محلية وعالمية في قطاع الترفيه، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء تحرير عدد من الصحف السعودية ووكالات الأنباء العالمية والإعلاميين والإعلاميات من وسائل الإعلام المختلفة.

كما تضمن الحفل إعلان توقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ إذ تم توقيع أربع مذكرات تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا مع شركة صلة لاستقطاب فعاليات عالمية.

وشهد الحفل أيضًا إعلان توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية التي ستتولى إقامة فعاليات الهيئة، من ضمنها شركة باليش (Balich) الإيطالية، وشركة أفيكس (AVEX) اليابانية، وشركة برودواي إنترتينمت (Broadway Entertainment)، و 1001 اختراع (1001 inventions).