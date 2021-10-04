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قبل قليل.. البيت الأبيض يعلق: منصات التواصل لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".

كما اعتبر أنها "بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".

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قبل قليل.. البيت الأبيض يعلق: منصات التواصل لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها
سبق

علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".

كما اعتبر أنها "بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:13 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:09 AM

قبل قليل.. البيت الأبيض يعلق: منصات التواصل لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,473

علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".

كما اعتبر أنها "بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".

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