قبل قليل.. البيت الأبيض يعلق: منصات التواصل لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".
كما اعتبر أنها "بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".
علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".
كما اعتبر أنها "بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".
علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".
كما اعتبر أنها "بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".
علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".
كما اعتبر أنها "بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".