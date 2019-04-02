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فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية لعدد من الرتب

"الداخلية": استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر - توظيف" بداية من الأحد القادم

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال).

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ.

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فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية لعدد من الرتب
سبق

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال).

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
12:51 PM

فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية لعدد من الرتب

"الداخلية": استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر - توظيف" بداية من الأحد القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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23,266

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال).

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

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