صحة الرياض تُنفّذ 3411 جولة تفتيشية وتضبط 374 مخالفة للإجراءات الاحترازية

شملت الجولات 91 زيارة للمستشفيات و349 للمراكز الحكومية و1463 للمجمعات

نفّذت صحة الرياض خلال الأسبوع الماضي 3411 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولات 91 زيارة للمستشفيات، و349 زيارة للمراكز الحكومية، و1463 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1508 زيارات للصيدليات، وضُبط 374 مخالفة منها 335 مخالفة منشآت و39 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة.