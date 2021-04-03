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بعد المقاطع المتداولة.. شرطة جدة تطيح بشخصَيْن يروّجان موادّ مخدّرة

اُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحالتهما إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وتمّ توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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بعد المقاطع المتداولة.. شرطة جدة تطيح بشخصَيْن يروّجان موادّ مخدّرة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وتمّ توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
01:30 PM

بعد المقاطع المتداولة.. شرطة جدة تطيح بشخصَيْن يروّجان موادّ مخدّرة

اُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحالتهما إلى فرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وتمّ توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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