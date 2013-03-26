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الكويت تدين استمرار "الحوثي" في استهداف المنشآت الحيوية في المملكة

أكدت تأييدها السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المناطق المدنية والحيوية في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق الحيوية في المملكة بعد المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الحرب في اليمن التي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي وانتهاكها قواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة.

وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين استمرار "الحوثي" في استهداف المنشآت الحيوية في المملكة
سبق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المناطق المدنية والحيوية في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق الحيوية في المملكة بعد المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الحرب في اليمن التي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي وانتهاكها قواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة.

وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:51 PM

الكويت تدين استمرار "الحوثي" في استهداف المنشآت الحيوية في المملكة

أكدت تأييدها السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المناطق المدنية والحيوية في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق الحيوية في المملكة بعد المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الحرب في اليمن التي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي وانتهاكها قواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة.

وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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