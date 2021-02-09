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"بن زعلة" يستقبل مدير مكتب رابطة الأحياء في صامطة

"سهلي" يتعهد بالعمل من أجل كرة القدم في المحافظة

استقبل محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، في مكتبه، اليوم، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، المهندس ممدوح أحمد علي سهلي.

ورحب المحافظ، بالمهندس "السهلي"، مباركًا له تعيينه مديرًا لمكتب رابطة الأحياء بالمحافظة.

كما جرى خلال اللقاء، تسلم محافظ صامطة، قرار تكليف المهندس ممدوح أحمد علي سهلي، بالعمل مديرًا لمكتب رابطة فرق

الأحياء بصامطة وبحث أهم الأمور التي من شأنها الرقي بكرة القدم في المحافظة.

فيما أبدى محافظ صامطة، استعداده التام للتعاون مع الرابطة وتذليل أي صعوبات تواجههم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

ووجه مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالمحافظة، شكره وتقديره للمحافظ، على حسن الاستقبال، متمنيًا من الله، أن يكون عند حسن الظن به والعمل من أجل كرة القدم في محافظة صامطة.

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"بن زعلة" يستقبل مدير مكتب رابطة الأحياء في صامطة
سبق

استقبل محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، في مكتبه، اليوم، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، المهندس ممدوح أحمد علي سهلي.

ورحب المحافظ، بالمهندس "السهلي"، مباركًا له تعيينه مديرًا لمكتب رابطة الأحياء بالمحافظة.

كما جرى خلال اللقاء، تسلم محافظ صامطة، قرار تكليف المهندس ممدوح أحمد علي سهلي، بالعمل مديرًا لمكتب رابطة فرق

الأحياء بصامطة وبحث أهم الأمور التي من شأنها الرقي بكرة القدم في المحافظة.

فيما أبدى محافظ صامطة، استعداده التام للتعاون مع الرابطة وتذليل أي صعوبات تواجههم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

ووجه مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالمحافظة، شكره وتقديره للمحافظ، على حسن الاستقبال، متمنيًا من الله، أن يكون عند حسن الظن به والعمل من أجل كرة القدم في محافظة صامطة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
06:48 PM

"بن زعلة" يستقبل مدير مكتب رابطة الأحياء في صامطة

"سهلي" يتعهد بالعمل من أجل كرة القدم في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، في مكتبه، اليوم، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، المهندس ممدوح أحمد علي سهلي.

ورحب المحافظ، بالمهندس "السهلي"، مباركًا له تعيينه مديرًا لمكتب رابطة الأحياء بالمحافظة.

كما جرى خلال اللقاء، تسلم محافظ صامطة، قرار تكليف المهندس ممدوح أحمد علي سهلي، بالعمل مديرًا لمكتب رابطة فرق

الأحياء بصامطة وبحث أهم الأمور التي من شأنها الرقي بكرة القدم في المحافظة.

فيما أبدى محافظ صامطة، استعداده التام للتعاون مع الرابطة وتذليل أي صعوبات تواجههم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

ووجه مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالمحافظة، شكره وتقديره للمحافظ، على حسن الاستقبال، متمنيًا من الله، أن يكون عند حسن الظن به والعمل من أجل كرة القدم في محافظة صامطة.

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