النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع 7 أشخاص حرقاً إثر حادث بطريق "رماح - شوية"

جرّاء تصادم سيارتين .. و"المدني والإسعاف" باشرتا الموقع

لقي سبعة أشخاص مصرعهم من جرّاء احتراق سيارتيْن إثر تصادمهما على طريق "رماح - شوية"، ليلة أمس.

وكان خمسة من الضحايا يستقلون سيارة من نوع "إف جي"، والشخصان الآخران وهما "رجل وامرأة" كانا يستقلان سيارة من نوع "يوكن".

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة رماح، وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، موقع الحادث.

ويربط طريق "رماح - شوية" ذو المسار الواحد، بين الرياض والكويت وحفر الباطن ومنطقة الحدود الشمالية، وهو يفتقد الصيانة، ويشهد وقوع حوادث أليمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصرع 7 أشخاص حرقاً إثر حادث بطريق "رماح - شوية"
سبق

لقي سبعة أشخاص مصرعهم من جرّاء احتراق سيارتيْن إثر تصادمهما على طريق "رماح - شوية"، ليلة أمس.

وكان خمسة من الضحايا يستقلون سيارة من نوع "إف جي"، والشخصان الآخران وهما "رجل وامرأة" كانا يستقلان سيارة من نوع "يوكن".

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة رماح، وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، موقع الحادث.

ويربط طريق "رماح - شوية" ذو المسار الواحد، بين الرياض والكويت وحفر الباطن ومنطقة الحدود الشمالية، وهو يفتقد الصيانة، ويشهد وقوع حوادث أليمة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:17 PM

مصرع 7 أشخاص حرقاً إثر حادث بطريق "رماح - شوية"

جرّاء تصادم سيارتين .. و"المدني والإسعاف" باشرتا الموقع

A A A
نافل السبيعي - رماح
0
4,712

لقي سبعة أشخاص مصرعهم من جرّاء احتراق سيارتيْن إثر تصادمهما على طريق "رماح - شوية"، ليلة أمس.

وكان خمسة من الضحايا يستقلون سيارة من نوع "إف جي"، والشخصان الآخران وهما "رجل وامرأة" كانا يستقلان سيارة من نوع "يوكن".

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة رماح، وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، موقع الحادث.

ويربط طريق "رماح - شوية" ذو المسار الواحد، بين الرياض والكويت وحفر الباطن ومنطقة الحدود الشمالية، وهو يفتقد الصيانة، ويشهد وقوع حوادث أليمة.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,190
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,352
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,947
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,416

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة