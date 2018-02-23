مصرع 7 أشخاص حرقاً إثر حادث بطريق "رماح - شوية"

جرّاء تصادم سيارتين .. و"المدني والإسعاف" باشرتا الموقع

لقي سبعة أشخاص مصرعهم من جرّاء احتراق سيارتيْن إثر تصادمهما على طريق "رماح - شوية"، ليلة أمس.

وكان خمسة من الضحايا يستقلون سيارة من نوع "إف جي"، والشخصان الآخران وهما "رجل وامرأة" كانا يستقلان سيارة من نوع "يوكن".

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة رماح، وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، موقع الحادث.

ويربط طريق "رماح - شوية" ذو المسار الواحد، بين الرياض والكويت وحفر الباطن ومنطقة الحدود الشمالية، وهو يفتقد الصيانة، ويشهد وقوع حوادث أليمة.