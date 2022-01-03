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عملية انشقاق نادرة من كوريا الجنوبية إلى الشمالية.. كيف تمّت؟

أعلن جيش كوريا الجنوبية إن مواطناً كورياً جنوبياً عَبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الشمالية، في عملية انشقاقٍ نادرة.

الشخص المنشق تمكّن من تجنب الوقوع في قبضة السلطات لعدة ساعات على الرغم من عملية البحث التي قامت بها القوات الكورية الجنوبية.

قادة الجيش في عاصمة كوريا الجنوبية، سول، قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كان الشخص لا يزال على قيد الحياة، لكنه بعث برسالة إلى كوريا الشمالية طالباً الحماية.

كوريا الشمالية تطبّق سياسة إطلاق النار فور رؤية أي شخص يحاول التسلل عبر الحدود خلال الوباء.

واكتُشف وجود الشخص المنشق في المنطقة المنزوعة السلاح، التي تفصل الكوريتين، عند نقطة على الساحل الشرقي، بحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وتعهد مسؤولو الدفاع في سول، بإصلاح نظام الدفاع الحدودي بعد خروقات مماثلة في الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عملية انشقاق نادرة من كوريا الجنوبية إلى الشمالية.. كيف تمّت؟
سبق

أعلن جيش كوريا الجنوبية إن مواطناً كورياً جنوبياً عَبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الشمالية، في عملية انشقاقٍ نادرة.

الشخص المنشق تمكّن من تجنب الوقوع في قبضة السلطات لعدة ساعات على الرغم من عملية البحث التي قامت بها القوات الكورية الجنوبية.

قادة الجيش في عاصمة كوريا الجنوبية، سول، قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كان الشخص لا يزال على قيد الحياة، لكنه بعث برسالة إلى كوريا الشمالية طالباً الحماية.

كوريا الشمالية تطبّق سياسة إطلاق النار فور رؤية أي شخص يحاول التسلل عبر الحدود خلال الوباء.

واكتُشف وجود الشخص المنشق في المنطقة المنزوعة السلاح، التي تفصل الكوريتين، عند نقطة على الساحل الشرقي، بحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وتعهد مسؤولو الدفاع في سول، بإصلاح نظام الدفاع الحدودي بعد خروقات مماثلة في الماضي.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
08:24 AM

عملية انشقاق نادرة من كوريا الجنوبية إلى الشمالية.. كيف تمّت؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش كوريا الجنوبية إن مواطناً كورياً جنوبياً عَبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الشمالية، في عملية انشقاقٍ نادرة.

الشخص المنشق تمكّن من تجنب الوقوع في قبضة السلطات لعدة ساعات على الرغم من عملية البحث التي قامت بها القوات الكورية الجنوبية.

قادة الجيش في عاصمة كوريا الجنوبية، سول، قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كان الشخص لا يزال على قيد الحياة، لكنه بعث برسالة إلى كوريا الشمالية طالباً الحماية.

كوريا الشمالية تطبّق سياسة إطلاق النار فور رؤية أي شخص يحاول التسلل عبر الحدود خلال الوباء.

واكتُشف وجود الشخص المنشق في المنطقة المنزوعة السلاح، التي تفصل الكوريتين، عند نقطة على الساحل الشرقي، بحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وتعهد مسؤولو الدفاع في سول، بإصلاح نظام الدفاع الحدودي بعد خروقات مماثلة في الماضي.

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