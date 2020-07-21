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"الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825

"صحة القنفذة" تنفذ 44 دورة في مجال مكافحة العدوى للأطباء والممرضين

استفاد منها ٥٢٤ متدربًا.. ودرَّبت 57 طبيبًا و250 ممرضًا

نفذت "صحة القنفذة" 44 دورة في مجال مكافحة العدوى، استفاد منها ٥٢٤ متدربًا، كما درَّبت 57 طبيبًا و250 ممرضًا خلال دورةCOVID-19 CRITICAL CARE CRASH COURSE ، والتي تهدف إلى تهيئتهم للتعامل مع حالات كورونا المؤكدة والمشتبهة.

وأشار متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، إلى تطبيق الإدارة جميع الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة بقاعات التدريب، حيث هيأت جميع الوسائل الإرشادية والوقائية لتقديم خدمات التدريب وإطلاع الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد بالمجال الطبي والتدريبي.

يذكرأن الهيئة نفذت العام الماضي 400 ساعة تعليم طبي، استفاد منها ٤٧٦٧ متدربًا من الممارسين الصحيين بعد صدور قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة كجهة مقدمة للتطوير المهني من خلال منصة "مستمر" التي تم إطلاقها مؤخراً.

صحة القنفذة فيروس كورونا الجديد

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"صحة القنفذة" تنفذ 44 دورة في مجال مكافحة العدوى للأطباء والممرضين
سبق

نفذت "صحة القنفذة" 44 دورة في مجال مكافحة العدوى، استفاد منها ٥٢٤ متدربًا، كما درَّبت 57 طبيبًا و250 ممرضًا خلال دورةCOVID-19 CRITICAL CARE CRASH COURSE ، والتي تهدف إلى تهيئتهم للتعامل مع حالات كورونا المؤكدة والمشتبهة.

وأشار متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، إلى تطبيق الإدارة جميع الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة بقاعات التدريب، حيث هيأت جميع الوسائل الإرشادية والوقائية لتقديم خدمات التدريب وإطلاع الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد بالمجال الطبي والتدريبي.

يذكرأن الهيئة نفذت العام الماضي 400 ساعة تعليم طبي، استفاد منها ٤٧٦٧ متدربًا من الممارسين الصحيين بعد صدور قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة كجهة مقدمة للتطوير المهني من خلال منصة "مستمر" التي تم إطلاقها مؤخراً.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
03:43 PM

"صحة القنفذة" تنفذ 44 دورة في مجال مكافحة العدوى للأطباء والممرضين

استفاد منها ٥٢٤ متدربًا.. ودرَّبت 57 طبيبًا و250 ممرضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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نفذت "صحة القنفذة" 44 دورة في مجال مكافحة العدوى، استفاد منها ٥٢٤ متدربًا، كما درَّبت 57 طبيبًا و250 ممرضًا خلال دورةCOVID-19 CRITICAL CARE CRASH COURSE ، والتي تهدف إلى تهيئتهم للتعامل مع حالات كورونا المؤكدة والمشتبهة.

وأشار متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، إلى تطبيق الإدارة جميع الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة بقاعات التدريب، حيث هيأت جميع الوسائل الإرشادية والوقائية لتقديم خدمات التدريب وإطلاع الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد بالمجال الطبي والتدريبي.

يذكرأن الهيئة نفذت العام الماضي 400 ساعة تعليم طبي، استفاد منها ٤٧٦٧ متدربًا من الممارسين الصحيين بعد صدور قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة كجهة مقدمة للتطوير المهني من خلال منصة "مستمر" التي تم إطلاقها مؤخراً.

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