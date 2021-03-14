النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن يدين افتتاح التشيك مكتباً دبلوماسياً بالقدس المحتلة

عدَّته خرقاً صريحاً للقانون الدولي

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة، وعدَّتها خرقاً صريحاً للقانون الدولي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ بأن فتح المكتب في القدس المحتلة يتعارض بشكلٍ صارخٍ مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن أيّ إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وأوضح السفير الفايز؛ أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي تجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأردن يدين افتتاح التشيك مكتباً دبلوماسياً بالقدس المحتلة
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة، وعدَّتها خرقاً صريحاً للقانون الدولي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ بأن فتح المكتب في القدس المحتلة يتعارض بشكلٍ صارخٍ مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن أيّ إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وأوضح السفير الفايز؛ أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي تجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
08:24 AM

الأردن يدين افتتاح التشيك مكتباً دبلوماسياً بالقدس المحتلة

عدَّته خرقاً صريحاً للقانون الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
0
77

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة، وعدَّتها خرقاً صريحاً للقانون الدولي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ بأن فتح المكتب في القدس المحتلة يتعارض بشكلٍ صارخٍ مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن أيّ إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وأوضح السفير الفايز؛ أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي تجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,033
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,212
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,983
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,363

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة