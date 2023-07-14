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الطائف.. 4329 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"

تُقدم من خلال 17 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف 4329 مستفيداً منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبينت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 17 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

الطائف تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. 4329 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"
سبق

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف 4329 مستفيداً منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبينت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 17 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
12:01 PM

الطائف.. 4329 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"

تُقدم من خلال 17 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
384

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف 4329 مستفيداً منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبينت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 17 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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