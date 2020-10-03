وقد أطلقت الشركة، مؤخراً، منتج تقديم الخدمات الاستشارية، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع التوظيف في ظل الأزمة الدولية الراهنة، وكذلك فيما يخص بناء الاستراتيجيات
الخاصة بالشركات والمبادرات التابعة لها ورسم الخطة المالية لكل مشروع.
جدير بالذكر أن هذه الدعوة لمساهمة الشركة الدولية للموارد البشرية في إعادة بناء هيكلة الشركات والجهات، قد جاءت بعد الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزامنت مع نجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين في تجاوز هذه الأزمة بنجاح تام.
وقد أطلقت الشركة، مؤخراً، منتج تقديم الخدمات الاستشارية، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع التوظيف في ظل الأزمة الدولية الراهنة، وكذلك فيما يخص بناء الاستراتيجيات
الخاصة بالشركات والمبادرات التابعة لها ورسم الخطة المالية لكل مشروع.
جدير بالذكر أن هذه الدعوة لمساهمة الشركة الدولية للموارد البشرية في إعادة بناء هيكلة الشركات والجهات، قد جاءت بعد الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزامنت مع نجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين في تجاوز هذه الأزمة بنجاح تام.
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
02:21 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
04:40 PM
"الدولية للموارد البشرية" تدعو مستشاري التوظيف للانضمام إلى IHR
في إطار تقديم الخدمات الاستشارية.. بالتزامن مع الأزمة الدولية الراهنة
وقد أطلقت الشركة، مؤخراً، منتج تقديم الخدمات الاستشارية، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع التوظيف في ظل الأزمة الدولية الراهنة، وكذلك فيما يخص بناء الاستراتيجيات
الخاصة بالشركات والمبادرات التابعة لها ورسم الخطة المالية لكل مشروع.
جدير بالذكر أن هذه الدعوة لمساهمة الشركة الدولية للموارد البشرية في إعادة بناء هيكلة الشركات والجهات، قد جاءت بعد الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزامنت مع نجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين في تجاوز هذه الأزمة بنجاح تام.