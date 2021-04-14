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"المُقْتِر".. هل هو البخيل أم الفقير؟ آية قرآنية قد تُفْهم خطأ

ضمن جهود "سبق" لتسليط الضوء على سحر البيان بالقرآن خلال رمضان

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 236 من سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِینَ}، يظن بعض الناس أن معنى "المقتر" أي البخيل، والصواب أن معنى المقتر أي الفقير.

ففي هذه الآية يأمر ﷲ من طلّق زوجته بأن يعطيها ما ينجبر به خاطرها من مال، ولم يحد بذلك قدراً معيناً، بل جعل للغني مقداراً وللفقير مقداراً، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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"المُقْتِر".. هل هو البخيل أم الفقير؟ آية قرآنية قد تُفْهم خطأ
سبق

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 236 من سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِینَ}، يظن بعض الناس أن معنى "المقتر" أي البخيل، والصواب أن معنى المقتر أي الفقير.

ففي هذه الآية يأمر ﷲ من طلّق زوجته بأن يعطيها ما ينجبر به خاطرها من مال، ولم يحد بذلك قدراً معيناً، بل جعل للغني مقداراً وللفقير مقداراً، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
02:13 PM

"المُقْتِر".. هل هو البخيل أم الفقير؟ آية قرآنية قد تُفْهم خطأ

ضمن جهود "سبق" لتسليط الضوء على سحر البيان بالقرآن خلال رمضان

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عيسى الحربي - الرياض
4
4,648

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 236 من سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِینَ}، يظن بعض الناس أن معنى "المقتر" أي البخيل، والصواب أن معنى المقتر أي الفقير.

ففي هذه الآية يأمر ﷲ من طلّق زوجته بأن يعطيها ما ينجبر به خاطرها من مال، ولم يحد بذلك قدراً معيناً، بل جعل للغني مقداراً وللفقير مقداراً، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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