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اختتام مهرجان الرمان الثامن بالباحة بمبيعات إلكترونية قاربت الـ9 أطنان

"اليابس": خدمة التطبيق الإلكتروني وصلت إلى ٣٠٠ وجهة بالداخل والخارج

اختُتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان الرمان الوطني الثامن بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة منطقة الباحة ماجد بن مسفر الغباشي، وبتواجد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات، وسط تفاعل كبير من زوار المهرجان في يومه الختامي، والذي يعكس نجاحه في نسخته الثامنة.
وقامت الجهة المنظمة للمهرجان وجمعية الرمان بتكريم المزارعين، والجهات الحكومية المشاركة، إضافة إلى تكريم الأسر المنتجة، وتوزيع أعداد كبيرة من محصول الرمان وشتلاته على جميع الحضور بقرية ترف رغدان.
وساهم تطبيق الباحة في إنجاح المهرجان عن طريق عمليات البيع الإلكتروني والشحن؛ حيث لاقت الخدمة رضا المستفيدين من خدمات التطبيق مع إشادة كبيرة بسرعة استقبال الطلبات وشحنها لجميع الوجهات المطلوبة.
من جانبه، أوضح المشرف العام على التطبيق يحيى اليابس، بأنه قد تم بيع وشحن ما يقارب ٩٠٠٠ كلغم، والشحن لأكثر من ٣٠٠ وجهة داخل وخارج المملكة على مدار 7 أيام.
وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق عمر البشيري، أن المتجر الإلكتروني لبيع الرمان؛ سيستمر طوال فترة الموسم، مع تقديم الخدمات المرافقة من الشحن والتوصيل؛ حيث تم الاتفاق مع الجمعية التعاونية للرمان، على توفير ركن للتطبيق بمقرها بجوار مدخل بيدة، انعكاسًا لما حققه المتجر الإلكتروني من إقبال متزايد حتى بعد إعلان ختام المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام مهرجان الرمان الثامن بالباحة بمبيعات إلكترونية قاربت الـ9 أطنان
سبق

اختُتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان الرمان الوطني الثامن بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة منطقة الباحة ماجد بن مسفر الغباشي، وبتواجد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات، وسط تفاعل كبير من زوار المهرجان في يومه الختامي، والذي يعكس نجاحه في نسخته الثامنة.
وقامت الجهة المنظمة للمهرجان وجمعية الرمان بتكريم المزارعين، والجهات الحكومية المشاركة، إضافة إلى تكريم الأسر المنتجة، وتوزيع أعداد كبيرة من محصول الرمان وشتلاته على جميع الحضور بقرية ترف رغدان.
وساهم تطبيق الباحة في إنجاح المهرجان عن طريق عمليات البيع الإلكتروني والشحن؛ حيث لاقت الخدمة رضا المستفيدين من خدمات التطبيق مع إشادة كبيرة بسرعة استقبال الطلبات وشحنها لجميع الوجهات المطلوبة.
من جانبه، أوضح المشرف العام على التطبيق يحيى اليابس، بأنه قد تم بيع وشحن ما يقارب ٩٠٠٠ كلغم، والشحن لأكثر من ٣٠٠ وجهة داخل وخارج المملكة على مدار 7 أيام.
وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق عمر البشيري، أن المتجر الإلكتروني لبيع الرمان؛ سيستمر طوال فترة الموسم، مع تقديم الخدمات المرافقة من الشحن والتوصيل؛ حيث تم الاتفاق مع الجمعية التعاونية للرمان، على توفير ركن للتطبيق بمقرها بجوار مدخل بيدة، انعكاسًا لما حققه المتجر الإلكتروني من إقبال متزايد حتى بعد إعلان ختام المهرجان.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:15 PM

اختتام مهرجان الرمان الثامن بالباحة بمبيعات إلكترونية قاربت الـ9 أطنان

"اليابس": خدمة التطبيق الإلكتروني وصلت إلى ٣٠٠ وجهة بالداخل والخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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اختُتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان الرمان الوطني الثامن بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة منطقة الباحة ماجد بن مسفر الغباشي، وبتواجد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات، وسط تفاعل كبير من زوار المهرجان في يومه الختامي، والذي يعكس نجاحه في نسخته الثامنة.
وقامت الجهة المنظمة للمهرجان وجمعية الرمان بتكريم المزارعين، والجهات الحكومية المشاركة، إضافة إلى تكريم الأسر المنتجة، وتوزيع أعداد كبيرة من محصول الرمان وشتلاته على جميع الحضور بقرية ترف رغدان.
وساهم تطبيق الباحة في إنجاح المهرجان عن طريق عمليات البيع الإلكتروني والشحن؛ حيث لاقت الخدمة رضا المستفيدين من خدمات التطبيق مع إشادة كبيرة بسرعة استقبال الطلبات وشحنها لجميع الوجهات المطلوبة.
من جانبه، أوضح المشرف العام على التطبيق يحيى اليابس، بأنه قد تم بيع وشحن ما يقارب ٩٠٠٠ كلغم، والشحن لأكثر من ٣٠٠ وجهة داخل وخارج المملكة على مدار 7 أيام.
وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق عمر البشيري، أن المتجر الإلكتروني لبيع الرمان؛ سيستمر طوال فترة الموسم، مع تقديم الخدمات المرافقة من الشحن والتوصيل؛ حيث تم الاتفاق مع الجمعية التعاونية للرمان، على توفير ركن للتطبيق بمقرها بجوار مدخل بيدة، انعكاسًا لما حققه المتجر الإلكتروني من إقبال متزايد حتى بعد إعلان ختام المهرجان.

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