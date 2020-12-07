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وحدة متطورة لتحضير المحاليل الوريدية بمستشفى قوى الأمن بالدمام

لرفع مستوى الخدمة وزيادة معدلات الأمان أثناء تقديم العلاج للمرضى

دشّن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، وحدة تحضير محاليل التغذية الوريدية السريرية، والمخصصة للحالات الحرجة من المرضى المنومين، لجميع الفئات العمرية (خدج-أطفال- بالغين)، في قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى.

وتساهم وحدة التحضير في رفع مستوى الخدمة وزيادة معدلات الأمان أثناء تقديم العلاج للمرضى، من خلال استخدام جهاز الخلط الأتوماتيكي، الذي يضمن الدقة في التحضير والحصول على أعلى درجات التعقيم للمحلول المحضر؛ بما يحقق السلامة الدوائية للمرضى.

يأتي هذا التدشين، في إطار حرص الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تنفيذ الخطط المتكاملة والشاملة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية الموجودة؛ بما يسهم في تحقيق الارتقاء بالرعاية والخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

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وحدة متطورة لتحضير المحاليل الوريدية بمستشفى قوى الأمن بالدمام
سبق

دشّن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، وحدة تحضير محاليل التغذية الوريدية السريرية، والمخصصة للحالات الحرجة من المرضى المنومين، لجميع الفئات العمرية (خدج-أطفال- بالغين)، في قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى.

وتساهم وحدة التحضير في رفع مستوى الخدمة وزيادة معدلات الأمان أثناء تقديم العلاج للمرضى، من خلال استخدام جهاز الخلط الأتوماتيكي، الذي يضمن الدقة في التحضير والحصول على أعلى درجات التعقيم للمحلول المحضر؛ بما يحقق السلامة الدوائية للمرضى.

يأتي هذا التدشين، في إطار حرص الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تنفيذ الخطط المتكاملة والشاملة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية الموجودة؛ بما يسهم في تحقيق الارتقاء بالرعاية والخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:17 AM

وحدة متطورة لتحضير المحاليل الوريدية بمستشفى قوى الأمن بالدمام

لرفع مستوى الخدمة وزيادة معدلات الأمان أثناء تقديم العلاج للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشّن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، وحدة تحضير محاليل التغذية الوريدية السريرية، والمخصصة للحالات الحرجة من المرضى المنومين، لجميع الفئات العمرية (خدج-أطفال- بالغين)، في قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى.

وتساهم وحدة التحضير في رفع مستوى الخدمة وزيادة معدلات الأمان أثناء تقديم العلاج للمرضى، من خلال استخدام جهاز الخلط الأتوماتيكي، الذي يضمن الدقة في التحضير والحصول على أعلى درجات التعقيم للمحلول المحضر؛ بما يحقق السلامة الدوائية للمرضى.

يأتي هذا التدشين، في إطار حرص الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تنفيذ الخطط المتكاملة والشاملة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية الموجودة؛ بما يسهم في تحقيق الارتقاء بالرعاية والخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

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