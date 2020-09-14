النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري

"السهو" تستعد لخوض منافسة على كرسي زوجها الرئيس الحالي للنادي

في سابقة من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة.

وفي التفاصيل، تنتظر السيدة عواطف السهو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة -بحسب تقرير منصور المزهم لنشرة التاسعة على قناة mbc - لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

أكدت "السهو" أن المرأة السعودية قيادية وقادرة، وقالت: "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".

وقالت: "الفكرة كانت قديمة، وتجددت لدي الرغبة في الترشح، وواجهتني صعوبات كثيرة في المجتمع، منها من الرسائل، ومنها من المغردين، وهذا طبيعي في كل شيء، وكل إنسان سيواجه صعوبات في أي خطوة يخطوها".

وأضافت: بعد انتهاء فترة تكليف زوجي رئيس النادي أحمد السهو ناقشتُ معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس نادٍ رياضي، فكان من المشجعين والداعمين لي، وقال لي: بمجرد انتهاء فترة التكليف تقدمي للترشُّح. وبالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد -بإذن الله- جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي.

وكانت السيدة عواطف السهو قد تقدمت لرئاسة نادي القلعة الرياضي بسكاكا، وهي عازمة على خوض التجربة إلى آخرها، وتعد جماهير النادي بالتغيير.

وتعد السهو أول سيدة تتقدم إلى كرسي رئاسة نادٍ رياضي، وهو الأكثر سخونة وجذبًا للأضواء والمتاعب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري
سبق

في سابقة من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة.

وفي التفاصيل، تنتظر السيدة عواطف السهو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة -بحسب تقرير منصور المزهم لنشرة التاسعة على قناة mbc - لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

أكدت "السهو" أن المرأة السعودية قيادية وقادرة، وقالت: "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".

وقالت: "الفكرة كانت قديمة، وتجددت لدي الرغبة في الترشح، وواجهتني صعوبات كثيرة في المجتمع، منها من الرسائل، ومنها من المغردين، وهذا طبيعي في كل شيء، وكل إنسان سيواجه صعوبات في أي خطوة يخطوها".

وأضافت: بعد انتهاء فترة تكليف زوجي رئيس النادي أحمد السهو ناقشتُ معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس نادٍ رياضي، فكان من المشجعين والداعمين لي، وقال لي: بمجرد انتهاء فترة التكليف تقدمي للترشُّح. وبالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد -بإذن الله- جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي.

وكانت السيدة عواطف السهو قد تقدمت لرئاسة نادي القلعة الرياضي بسكاكا، وهي عازمة على خوض التجربة إلى آخرها، وتعد جماهير النادي بالتغيير.

وتعد السهو أول سيدة تتقدم إلى كرسي رئاسة نادٍ رياضي، وهو الأكثر سخونة وجذبًا للأضواء والمتاعب.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
12:34 AM

شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري

"السهو" تستعد لخوض منافسة على كرسي زوجها الرئيس الحالي للنادي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
5,470

في سابقة من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة.

وفي التفاصيل، تنتظر السيدة عواطف السهو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة -بحسب تقرير منصور المزهم لنشرة التاسعة على قناة mbc - لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

أكدت "السهو" أن المرأة السعودية قيادية وقادرة، وقالت: "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".

وقالت: "الفكرة كانت قديمة، وتجددت لدي الرغبة في الترشح، وواجهتني صعوبات كثيرة في المجتمع، منها من الرسائل، ومنها من المغردين، وهذا طبيعي في كل شيء، وكل إنسان سيواجه صعوبات في أي خطوة يخطوها".

وأضافت: بعد انتهاء فترة تكليف زوجي رئيس النادي أحمد السهو ناقشتُ معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس نادٍ رياضي، فكان من المشجعين والداعمين لي، وقال لي: بمجرد انتهاء فترة التكليف تقدمي للترشُّح. وبالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد -بإذن الله- جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي.

وكانت السيدة عواطف السهو قد تقدمت لرئاسة نادي القلعة الرياضي بسكاكا، وهي عازمة على خوض التجربة إلى آخرها، وتعد جماهير النادي بالتغيير.

وتعد السهو أول سيدة تتقدم إلى كرسي رئاسة نادٍ رياضي، وهو الأكثر سخونة وجذبًا للأضواء والمتاعب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,962
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,903
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,554
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,533

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة