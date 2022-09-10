النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بثلاثية.. النصر يتجاوز الاتفاق ويحافظ على الوصافة

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى النصر شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف، افتتح (هداف الدوري) عبد الرزاق حمدالله الأهداف عند الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل للاتفاق صالح العمري عند الدقيقة 19.

وأضاف جوليانو الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي (47).

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 71 تمكن عبد الفتاح آدم من إضافة الهدف النصراوي الثالث.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين تمكن هزاع الهزاع من إضافة هدف الاتفاق الثاني.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الدوري السعودي للمحترفين الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بثلاثية.. النصر يتجاوز الاتفاق ويحافظ على الوصافة
سبق

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى النصر شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف، افتتح (هداف الدوري) عبد الرزاق حمدالله الأهداف عند الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل للاتفاق صالح العمري عند الدقيقة 19.

وأضاف جوليانو الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي (47).

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 71 تمكن عبد الفتاح آدم من إضافة الهدف النصراوي الثالث.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين تمكن هزاع الهزاع من إضافة هدف الاتفاق الثاني.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:59 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:54 AM

بثلاثية.. النصر يتجاوز الاتفاق ويحافظ على الوصافة

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
10
1,901

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى النصر شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف، افتتح (هداف الدوري) عبد الرزاق حمدالله الأهداف عند الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل للاتفاق صالح العمري عند الدقيقة 19.

وأضاف جوليانو الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي (47).

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 71 تمكن عبد الفتاح آدم من إضافة الهدف النصراوي الثالث.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين تمكن هزاع الهزاع من إضافة هدف الاتفاق الثاني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,834
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,388
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,419

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة