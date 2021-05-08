100 مليون من ماله الخاص.. "الحربي" يثمِّن دعم ولي العهد للجمعيات الخيرية

قال: يعكس الاهتمام اللامحدود بالعمل الإنساني وسيكون له أثر بالغ في المستقبل

رفع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، باسمه وباسم منسوبي الوزارة في منطقة الرياض، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما قام به من دعم سخي، تمثَّل في تبرعه بمبلغ مائة مليون ريال من ماله الخاص لدعم الجمعيات الخيرية، ولسداد ديون السجناء والمعسرين.

وقال: "هذا الدعم يعكس اهتمام سموه الكريم اللامحدود بالعمل الإنساني، وسيكون له بالغ الأثر في أداء وعمل الجمعيات الخيرية مستقبلاً، هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أكثر نموًّا وازدهارًا من خلال الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ التي ترتكز على تنمية العمل الخيري بمجالاته كافة". مؤكدًا الدور المهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال من خلال وضع وتبني العديد من البرامج والمبادرات التنموية لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.

وسأل "الحربي" الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويجزل له الأجر والمثوبة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.