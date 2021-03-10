رئيس البريد السعودي: هيئة الحكومة الرقمية سترفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين

أكد أنها خطوة لتحقيق نماذج رقمية في كافة المجالات

وصف المهندس آنف بن أحمد أبانمي رئيس مؤسسة البريد السعودي، إنشاء هيئة الحكومة الرقمية بالخطوة المباركة نحو تحقيق نماذج رقمية حكومية ذات جودة عالية في كافة المجالات والقطاعات.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهيئة ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته، أمس الثلاثاء، على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية التي تتمثل مهامها في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية، ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي.

كما تتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبنّي وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية المقدمة.