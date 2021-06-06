النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماج سيف".. "أبل" تعتزم طرح نسخة جديدة من آيباد برو

مصادر تتوقّع أن يكون بخلفية زجاجية وبالشاحن اللاسلكي

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان.

ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول، إن "أبل" تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.

وتقول المصادر إن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يُعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته "أبل" في الهاتف الذكي آيفون 12.

كما تعتزم طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"ماج سيف".. "أبل" تعتزم طرح نسخة جديدة من آيباد برو
سبق

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان.

ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول، إن "أبل" تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.

وتقول المصادر إن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يُعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته "أبل" في الهاتف الذكي آيفون 12.

كما تعتزم طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
11:15 AM

"ماج سيف".. "أبل" تعتزم طرح نسخة جديدة من آيباد برو

مصادر تتوقّع أن يكون بخلفية زجاجية وبالشاحن اللاسلكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,000

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان.

ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول، إن "أبل" تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.

وتقول المصادر إن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يُعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته "أبل" في الهاتف الذكي آيفون 12.

كما تعتزم طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة