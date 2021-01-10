النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي

مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

مستشفى المؤسس بمكة يعزّز من جاهزيته لمواجهة الكوارث

عبر إنشاء خطط الطوارئ وتحديثها

عزّز مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة من جاهزيته لمواجهة الأحداث والكوارث، عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وذلك عن طريق وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ.

وتم افتتاح وحدة جديدة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تحت مسمى "وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ".

وتهدف الوحدة التي تم افتتاحها من قِبل المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة وإدارة المستشفى، إلى تعزيز جاهزية المستشفى لمواجهة الأحداث والكوارث عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأحداث والكوارث عبر إنشاء خطط الطوارئ العامة وتحديثها، وتعريف الموظفين بأدوارهم في التعامل مع خطط الطوارئ، إلى جانب تحسين فاعلية الاستجابة للأحداث والكوارث الداخلية والخارجية، وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع وسلامة الحجاج والمعتمرين خلال الكوارث والأزمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى المؤسس بمكة يعزّز من جاهزيته لمواجهة الكوارث
سبق

عزّز مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة من جاهزيته لمواجهة الأحداث والكوارث، عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وذلك عن طريق وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ.

وتم افتتاح وحدة جديدة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تحت مسمى "وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ".

وتهدف الوحدة التي تم افتتاحها من قِبل المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة وإدارة المستشفى، إلى تعزيز جاهزية المستشفى لمواجهة الأحداث والكوارث عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأحداث والكوارث عبر إنشاء خطط الطوارئ العامة وتحديثها، وتعريف الموظفين بأدوارهم في التعامل مع خطط الطوارئ، إلى جانب تحسين فاعلية الاستجابة للأحداث والكوارث الداخلية والخارجية، وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع وسلامة الحجاج والمعتمرين خلال الكوارث والأزمات.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
08:20 PM

مستشفى المؤسس بمكة يعزّز من جاهزيته لمواجهة الكوارث

عبر إنشاء خطط الطوارئ وتحديثها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
527

عزّز مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة من جاهزيته لمواجهة الأحداث والكوارث، عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وذلك عن طريق وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ.

وتم افتتاح وحدة جديدة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تحت مسمى "وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ".

وتهدف الوحدة التي تم افتتاحها من قِبل المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة وإدارة المستشفى، إلى تعزيز جاهزية المستشفى لمواجهة الأحداث والكوارث عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأحداث والكوارث عبر إنشاء خطط الطوارئ العامة وتحديثها، وتعريف الموظفين بأدوارهم في التعامل مع خطط الطوارئ، إلى جانب تحسين فاعلية الاستجابة للأحداث والكوارث الداخلية والخارجية، وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع وسلامة الحجاج والمعتمرين خلال الكوارث والأزمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,267
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,609
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,714

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة