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القبض على شخصين مسلحين اقتحما مركزاً للتموينات بـ"نظيم الرياض"

أقرا بارتكابهما الجريمة وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به قيام شخصين مسلحين بآلات حادة ( سواطير )، باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، والاعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضل من الله - عن تحديد هوية الجناة، مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

و أعلنت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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القبض على شخصين مسلحين اقتحما مركزاً للتموينات بـ"نظيم الرياض"
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به قيام شخصين مسلحين بآلات حادة ( سواطير )، باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، والاعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضل من الله - عن تحديد هوية الجناة، مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

و أعلنت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
12:44 AM

القبض على شخصين مسلحين اقتحما مركزاً للتموينات بـ"نظيم الرياض"

أقرا بارتكابهما الجريمة وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به قيام شخصين مسلحين بآلات حادة ( سواطير )، باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، والاعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضل من الله - عن تحديد هوية الجناة، مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

و أعلنت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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