مغردون يكشفون فضائح "طمبق".. ومطالبات بالقبض عليه

يستغل الأطفال جنسياً عبر "البلاي ستيشن"

فضح مغردون عبر "تويتر" ممارسات يقوم بها شاب يطلق عليه اسم "طمبق"، يقوم من خلالها باستدراج واستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلاي ستيشن.

وتداول المغردون مقاطع فيديو تكشف ممارسات الشاب وأحاديثه مع الأطفال، وشكاوى بعضهم من ممارساته وتعرضهم للفضائح، إضافة لقروب في "واتساب" يُظهر رقم المتهم ونقاشاته مع أصدقائه، بعد تداول المقاطع ومطالبات القبض عليه.

وأكد مغردون في الهاشتاق الذي ارتفع في ترند "تويتر" تقديمهم بلاغات ضد الشاب، فيما أكدت مصادر أمنية لـ"سبق" أن القضية متابَعة من الجهات الأمنية.