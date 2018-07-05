النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

مغردون يكشفون فضائح "طمبق".. ومطالبات بالقبض عليه

يستغل الأطفال جنسياً عبر "البلاي ستيشن"

فضح مغردون عبر "تويتر" ممارسات يقوم بها شاب يطلق عليه اسم "طمبق"، يقوم من خلالها باستدراج واستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلاي ستيشن.

وتداول المغردون مقاطع فيديو تكشف ممارسات الشاب وأحاديثه مع الأطفال، وشكاوى بعضهم من ممارساته وتعرضهم للفضائح، إضافة لقروب في "واتساب" يُظهر رقم المتهم ونقاشاته مع أصدقائه، بعد تداول المقاطع ومطالبات القبض عليه.

وأكد مغردون في الهاشتاق الذي ارتفع في ترند "تويتر" تقديمهم بلاغات ضد الشاب، فيما أكدت مصادر أمنية لـ"سبق" أن القضية متابَعة من الجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مغردون يكشفون فضائح "طمبق".. ومطالبات بالقبض عليه
سبق

فضح مغردون عبر "تويتر" ممارسات يقوم بها شاب يطلق عليه اسم "طمبق"، يقوم من خلالها باستدراج واستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلاي ستيشن.

وتداول المغردون مقاطع فيديو تكشف ممارسات الشاب وأحاديثه مع الأطفال، وشكاوى بعضهم من ممارساته وتعرضهم للفضائح، إضافة لقروب في "واتساب" يُظهر رقم المتهم ونقاشاته مع أصدقائه، بعد تداول المقاطع ومطالبات القبض عليه.

وأكد مغردون في الهاشتاق الذي ارتفع في ترند "تويتر" تقديمهم بلاغات ضد الشاب، فيما أكدت مصادر أمنية لـ"سبق" أن القضية متابَعة من الجهات الأمنية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
10:01 AM

مغردون يكشفون فضائح "طمبق".. ومطالبات بالقبض عليه

يستغل الأطفال جنسياً عبر "البلاي ستيشن"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
31,904

فضح مغردون عبر "تويتر" ممارسات يقوم بها شاب يطلق عليه اسم "طمبق"، يقوم من خلالها باستدراج واستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلاي ستيشن.

وتداول المغردون مقاطع فيديو تكشف ممارسات الشاب وأحاديثه مع الأطفال، وشكاوى بعضهم من ممارساته وتعرضهم للفضائح، إضافة لقروب في "واتساب" يُظهر رقم المتهم ونقاشاته مع أصدقائه، بعد تداول المقاطع ومطالبات القبض عليه.

وأكد مغردون في الهاشتاق الذي ارتفع في ترند "تويتر" تقديمهم بلاغات ضد الشاب، فيما أكدت مصادر أمنية لـ"سبق" أن القضية متابَعة من الجهات الأمنية.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,745
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,269
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,208
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,470

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة