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بعد 30 عاماً.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج

من بين 9 أخرى لأشخاص انقطعت أخبارهم عن أسرهم

أعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، رُفات مواطن سعودي لأسرته فُقد منذ 30 عاماً في حرب الخليج "1990 – 1991".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى أنه تمّ التعرف على تسعة رُفات بشرية، بينهم مواطن سعودي فُقدوا في حرب الخليج، وانقطعت اخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين.

وقال بيان اللجنة الثلاثية الدولية التابعة للصليب الأحمر: تمّ التعرف على الرفات أعقاب تحليلات قاطعة للحمض النووي وتمّت مطابقتها مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين.

وأُسست اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية عامي 1991 و1994 على التوالي، وذلك للمساعدة على تحديد مصير المفقودين في حرب الخليج 1990 - 1991.

وتترأس اللجنة الدوليّة للصليب الاحمر هاتين اللجنتين، وهما تتألفان من ممثلين عن المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 30 عاماً.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج
سبق

أعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، رُفات مواطن سعودي لأسرته فُقد منذ 30 عاماً في حرب الخليج "1990 – 1991".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى أنه تمّ التعرف على تسعة رُفات بشرية، بينهم مواطن سعودي فُقدوا في حرب الخليج، وانقطعت اخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين.

وقال بيان اللجنة الثلاثية الدولية التابعة للصليب الأحمر: تمّ التعرف على الرفات أعقاب تحليلات قاطعة للحمض النووي وتمّت مطابقتها مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين.

وأُسست اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية عامي 1991 و1994 على التوالي، وذلك للمساعدة على تحديد مصير المفقودين في حرب الخليج 1990 - 1991.

وتترأس اللجنة الدوليّة للصليب الاحمر هاتين اللجنتين، وهما تتألفان من ممثلين عن المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
12:43 PM

بعد 30 عاماً.. إعادة رُفات سعودي فُقد في حرب الخليج

من بين 9 أخرى لأشخاص انقطعت أخبارهم عن أسرهم

A A A
خالد علي - الرياض
3
6,359

أعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، رُفات مواطن سعودي لأسرته فُقد منذ 30 عاماً في حرب الخليج "1990 – 1991".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى أنه تمّ التعرف على تسعة رُفات بشرية، بينهم مواطن سعودي فُقدوا في حرب الخليج، وانقطعت اخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين.

وقال بيان اللجنة الثلاثية الدولية التابعة للصليب الأحمر: تمّ التعرف على الرفات أعقاب تحليلات قاطعة للحمض النووي وتمّت مطابقتها مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين.

وأُسست اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية عامي 1991 و1994 على التوالي، وذلك للمساعدة على تحديد مصير المفقودين في حرب الخليج 1990 - 1991.

وتترأس اللجنة الدوليّة للصليب الاحمر هاتين اللجنتين، وهما تتألفان من ممثلين عن المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.

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