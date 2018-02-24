البرق وألوان الطيف يزيّنون سماء وادي الصدر بمكة

الأجزاء الشرقية شهدت هطول أمطار خفيفة

وثقت عدسة المصور صالح الهذلي مساء اليوم، صورتين جميلتين للبرق وألوان الطيف، في سماء وادي الصدر شرقي مكة المكرمة.



وأظهرت الصورتان بوادي الصدر، مشهداً جمالياً، خلال الأمطار الخفيفة التي شهدتها أجزاء عدة من قرى ومراكز شرق مكة المكرمة.



وكانت أحياء الشرائع والمغمس والجعرانة واللحيانية وشرائع النخل، والقرى الواقعة شرقي مكة المكرمة، شهدت مغرب اليوم أمطاراً خفيفة.