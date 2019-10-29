أمير الكويت يفتتح مجلس الأمة معرباً عن قلقه لما يجري بالمنطقة العربية

أكّد ثقته بـ "مرزوق الغانم" والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء

افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، اليوم، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

وأعرب في كلمة له بهذه المناسبة، عن قلقه لما يجري في عدد من الدول العربية من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار.

وأكّد أمير دولة الكويت؛ ثقته برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم؛ والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ودورهما المثمر في تجسيد التعاون المنشود بين السلطتين تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة من أجل خدمة الوطن والمواطنين.