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نائب أمير حائل يرعى حفل سباق ميدان الفروسية الـ 21

على كأس و7 سيارات.. والسباق اشتمل على ثمانية أشواط

رعى نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حفل سباق ميدان الفروسية الـ21 لهذا الموسم على كأس و7 سيارات مقدمة من شركة مياه آبار حائل، الراعي الرسمي للميدان، واشتمل السباق على ثمانية أشواط.

وفي التفاصيل، فاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "يستاهل الطيب" لعبدالله راشد، والمدرب بندر الدهيش. وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الجواد "ريعان الزاملية" للمالك والمدرب زامل الصغير. وحققت الفرس "غلا أجا" في الشوط الثالث المركز الأول للمالك بندر التبيناوي، والمدرب محمد التبيناوي.

وفي الشوط الرابع حققت الفرس "عايفة" للمالك والمدرب صقر العبيد المركز الأول. وحقق الجواد "دعاني" للمالك عتيق المرخان، والمدرب عبدالرحمن الشريدة المركز الأول في الشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حقق الجواد "عزون" المركز الأول للمالك علي المحترش والمدرب عبدالعزيز الزنيدي والخيال محمد الحبيب.

وفاز بالمركز الأول في الشوط السابع الجواد حاذر للمالك عبدالله العتيبي والمدرب بندر الدهيش ونال الجواد ماهيرال بالمركز الأول للمالك ذيب المراقيب والمدرب عبدالله السمرين.

وفي ختام الحفل سلّم سمو نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بن مقرن، الكأس والجوائز للفائزين في السباق.

كما سلّم درعًا تذكارية للراعي الرسمي للميدان، تسلمه الرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان، فيما تسلم سموه درعًا تذكارية من مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.

وحضر السباق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي، وعدد من المسؤولين.

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نائب أمير حائل يرعى حفل سباق ميدان الفروسية الـ 21
سبق

رعى نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حفل سباق ميدان الفروسية الـ21 لهذا الموسم على كأس و7 سيارات مقدمة من شركة مياه آبار حائل، الراعي الرسمي للميدان، واشتمل السباق على ثمانية أشواط.

وفي التفاصيل، فاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "يستاهل الطيب" لعبدالله راشد، والمدرب بندر الدهيش. وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الجواد "ريعان الزاملية" للمالك والمدرب زامل الصغير. وحققت الفرس "غلا أجا" في الشوط الثالث المركز الأول للمالك بندر التبيناوي، والمدرب محمد التبيناوي.

وفي الشوط الرابع حققت الفرس "عايفة" للمالك والمدرب صقر العبيد المركز الأول. وحقق الجواد "دعاني" للمالك عتيق المرخان، والمدرب عبدالرحمن الشريدة المركز الأول في الشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حقق الجواد "عزون" المركز الأول للمالك علي المحترش والمدرب عبدالعزيز الزنيدي والخيال محمد الحبيب.

وفاز بالمركز الأول في الشوط السابع الجواد حاذر للمالك عبدالله العتيبي والمدرب بندر الدهيش ونال الجواد ماهيرال بالمركز الأول للمالك ذيب المراقيب والمدرب عبدالله السمرين.

وفي ختام الحفل سلّم سمو نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بن مقرن، الكأس والجوائز للفائزين في السباق.

كما سلّم درعًا تذكارية للراعي الرسمي للميدان، تسلمه الرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان، فيما تسلم سموه درعًا تذكارية من مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.

وحضر السباق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي، وعدد من المسؤولين.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:20 AM

نائب أمير حائل يرعى حفل سباق ميدان الفروسية الـ 21

على كأس و7 سيارات.. والسباق اشتمل على ثمانية أشواط

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منصور الشلاقي - حائل
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رعى نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حفل سباق ميدان الفروسية الـ21 لهذا الموسم على كأس و7 سيارات مقدمة من شركة مياه آبار حائل، الراعي الرسمي للميدان، واشتمل السباق على ثمانية أشواط.

وفي التفاصيل، فاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "يستاهل الطيب" لعبدالله راشد، والمدرب بندر الدهيش. وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الجواد "ريعان الزاملية" للمالك والمدرب زامل الصغير. وحققت الفرس "غلا أجا" في الشوط الثالث المركز الأول للمالك بندر التبيناوي، والمدرب محمد التبيناوي.

وفي الشوط الرابع حققت الفرس "عايفة" للمالك والمدرب صقر العبيد المركز الأول. وحقق الجواد "دعاني" للمالك عتيق المرخان، والمدرب عبدالرحمن الشريدة المركز الأول في الشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حقق الجواد "عزون" المركز الأول للمالك علي المحترش والمدرب عبدالعزيز الزنيدي والخيال محمد الحبيب.

وفاز بالمركز الأول في الشوط السابع الجواد حاذر للمالك عبدالله العتيبي والمدرب بندر الدهيش ونال الجواد ماهيرال بالمركز الأول للمالك ذيب المراقيب والمدرب عبدالله السمرين.

وفي ختام الحفل سلّم سمو نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بن مقرن، الكأس والجوائز للفائزين في السباق.

كما سلّم درعًا تذكارية للراعي الرسمي للميدان، تسلمه الرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان، فيما تسلم سموه درعًا تذكارية من مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.

وحضر السباق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي، وعدد من المسؤولين.

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