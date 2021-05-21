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"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

تسجيل 10 وفيات جديدة وإجمالي الضحايا 7224.. وإجراء 81678 فحصاً مخبرياً

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1136) حالة مؤكدة، وتعافي (980) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8775) حالة منها (1331) حالة حرجة.

وأوصت "الصحة" بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا؛ مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (438705) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (422706) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7224) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (81678) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
سبق

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1136) حالة مؤكدة، وتعافي (980) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8775) حالة منها (1331) حالة حرجة.

وأوصت "الصحة" بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا؛ مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (438705) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (422706) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7224) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (81678) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
03:56 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:48 PM

"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

تسجيل 10 وفيات جديدة وإجمالي الضحايا 7224.. وإجراء 81678 فحصاً مخبرياً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,541

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1136) حالة مؤكدة، وتعافي (980) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8775) حالة منها (1331) حالة حرجة.

وأوصت "الصحة" بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا؛ مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (438705) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (422706) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7224) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (81678) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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