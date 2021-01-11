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البرد حاضر والسيول متوقعة.. يوم ماطر يواعد الباحة وعسير

الحالة تشمل عدة محافظات بالمنطقتين وتستمر حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه المركز من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرد حاضر والسيول متوقعة.. يوم ماطر يواعد الباحة وعسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه المركز من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
12:40 PM

البرد حاضر والسيول متوقعة.. يوم ماطر يواعد الباحة وعسير

الحالة تشمل عدة محافظات بالمنطقتين وتستمر حتى الـ 8 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه المركز من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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