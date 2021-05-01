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"الصحة": تسجيل 1048 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 964 خلال الـ24 ساعة الماضية

فتش عن "مودي".. مفاجأة عن سبب تفشي "كورونا" في الهند

يكشفها علماء بينما يواصل عشرات آلاف المزارعين الاعتصام

قال خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكّلته الحكومة الهندية لـ"رويترز"، إن المنتدى حذّر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير، إلا أن أربعة من العلماء قالوا إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس، وفق ما نقلته "رويترز".

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجاً على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، التي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وسجّلت الهند، الجمعة، رقماً قياسياً عالمياً في الإصابات بلغ 386452.

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولي "مودي" منصبه في 2014، ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة فيه وفي حزبه سياسياً؛ حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية عام 2024.

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فتش عن "مودي".. مفاجأة عن سبب تفشي "كورونا" في الهند
سبق

قال خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكّلته الحكومة الهندية لـ"رويترز"، إن المنتدى حذّر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير، إلا أن أربعة من العلماء قالوا إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس، وفق ما نقلته "رويترز".

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجاً على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، التي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وسجّلت الهند، الجمعة، رقماً قياسياً عالمياً في الإصابات بلغ 386452.

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولي "مودي" منصبه في 2014، ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة فيه وفي حزبه سياسياً؛ حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية عام 2024.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
01:39 PM

فتش عن "مودي".. مفاجأة عن سبب تفشي "كورونا" في الهند

يكشفها علماء بينما يواصل عشرات آلاف المزارعين الاعتصام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكّلته الحكومة الهندية لـ"رويترز"، إن المنتدى حذّر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير، إلا أن أربعة من العلماء قالوا إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس، وفق ما نقلته "رويترز".

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجاً على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، التي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وسجّلت الهند، الجمعة، رقماً قياسياً عالمياً في الإصابات بلغ 386452.

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولي "مودي" منصبه في 2014، ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة فيه وفي حزبه سياسياً؛ حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية عام 2024.

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