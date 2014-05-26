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خلاف نهايته طعنة قاتلة في الرقبة.. تنفيذ حكم القصاص بسعودي قتل آخر بالرياض

بيان "الداخلية": العقاب الشرعي سيكون مصير كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة الرياض؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، بطعنه بأداة حديدية في رقبته طعنة واحدة؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / حسين بن حناف بن قاسم حقوي -سعودي الجنسية- على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بأداة حديدية في رقبته طعنة واحدة؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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خلاف نهايته طعنة قاتلة في الرقبة.. تنفيذ حكم القصاص بسعودي قتل آخر بالرياض
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة الرياض؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، بطعنه بأداة حديدية في رقبته طعنة واحدة؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / حسين بن حناف بن قاسم حقوي -سعودي الجنسية- على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بأداة حديدية في رقبته طعنة واحدة؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
01:27 PM

خلاف نهايته طعنة قاتلة في الرقبة.. تنفيذ حكم القصاص بسعودي قتل آخر بالرياض

بيان "الداخلية": العقاب الشرعي سيكون مصير كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة الرياض؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، بطعنه بأداة حديدية في رقبته طعنة واحدة؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / حسين بن حناف بن قاسم حقوي -سعودي الجنسية- على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بأداة حديدية في رقبته طعنة واحدة؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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