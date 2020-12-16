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"البر التطوعي" في جدة يوقع مذكرة تفاهم مع فرع "البيئة" بمكة

في مجال خدمة المجتمع وزيادة الغطاء النباتي

وقع رئيس نادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة، محمد سعيد أبو ملحة، مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ مذكرة تفاهم في مجال خدمة المجتمع وزيادة الغطاء النباتي، اليوم، بمقر فرع الوزارة.

يأتي ذلك بهدف دعم التشجير والمشاريع المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والأعمال التطوعية الأخرى المتعلقة بالبيئة، وتوحيد جهودهما وتفعيل إسهاماتهما لخدمة الصالح العام بالمنطقة.

وقال مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي: إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، وتحقيقًا لأهداف وخطط منظومة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتنمية بيئة المملكة للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، بمشاركة الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن ذلك لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات المملكة، للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وأكد مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي، أن التطوع يعتبر أحد أهم ركائز التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، وهي ثقافة راسخة لدى السعوديين الذين يجتهدون في سبيل تقدم دولتهم في كل المجالات الإنسانية والعلمية، مقدماً شكره لكل من يشارك فيها.

جمعية البر بجدة نادي البر التطوعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البر التطوعي" في جدة يوقع مذكرة تفاهم مع فرع "البيئة" بمكة
سبق

وقع رئيس نادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة، محمد سعيد أبو ملحة، مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ مذكرة تفاهم في مجال خدمة المجتمع وزيادة الغطاء النباتي، اليوم، بمقر فرع الوزارة.

يأتي ذلك بهدف دعم التشجير والمشاريع المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والأعمال التطوعية الأخرى المتعلقة بالبيئة، وتوحيد جهودهما وتفعيل إسهاماتهما لخدمة الصالح العام بالمنطقة.

وقال مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي: إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، وتحقيقًا لأهداف وخطط منظومة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتنمية بيئة المملكة للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، بمشاركة الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن ذلك لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات المملكة، للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وأكد مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي، أن التطوع يعتبر أحد أهم ركائز التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، وهي ثقافة راسخة لدى السعوديين الذين يجتهدون في سبيل تقدم دولتهم في كل المجالات الإنسانية والعلمية، مقدماً شكره لكل من يشارك فيها.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
07:05 PM

"البر التطوعي" في جدة يوقع مذكرة تفاهم مع فرع "البيئة" بمكة

في مجال خدمة المجتمع وزيادة الغطاء النباتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وقع رئيس نادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة، محمد سعيد أبو ملحة، مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ مذكرة تفاهم في مجال خدمة المجتمع وزيادة الغطاء النباتي، اليوم، بمقر فرع الوزارة.

يأتي ذلك بهدف دعم التشجير والمشاريع المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والأعمال التطوعية الأخرى المتعلقة بالبيئة، وتوحيد جهودهما وتفعيل إسهاماتهما لخدمة الصالح العام بالمنطقة.

وقال مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي: إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، وتحقيقًا لأهداف وخطط منظومة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتنمية بيئة المملكة للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، بمشاركة الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن ذلك لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات المملكة، للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وأكد مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي، أن التطوع يعتبر أحد أهم ركائز التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، وهي ثقافة راسخة لدى السعوديين الذين يجتهدون في سبيل تقدم دولتهم في كل المجالات الإنسانية والعلمية، مقدماً شكره لكل من يشارك فيها.

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