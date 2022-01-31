النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن اللبناني يفكك 15 شبكة تجسس إسرائيلية نشطت في أنحاء البلاد

بدأ العملية الأمنية منذ 4 أسابيع

فكّك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم (الاثنين).

وبيّنت وسائل الإعلام، أن فرع المعلومات بدأ العملية الأمنية منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية، وقيادة قوى الأمن الداخلي.

من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عبر حسابه في "فيسبوك" بـ"الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها عن شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمن اللبناني يفكك 15 شبكة تجسس إسرائيلية نشطت في أنحاء البلاد
سبق

فكّك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم (الاثنين).

وبيّنت وسائل الإعلام، أن فرع المعلومات بدأ العملية الأمنية منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية، وقيادة قوى الأمن الداخلي.

من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عبر حسابه في "فيسبوك" بـ"الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها عن شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني".

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:12 PM

الأمن اللبناني يفكك 15 شبكة تجسس إسرائيلية نشطت في أنحاء البلاد

بدأ العملية الأمنية منذ 4 أسابيع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,046

فكّك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم (الاثنين).

وبيّنت وسائل الإعلام، أن فرع المعلومات بدأ العملية الأمنية منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية، وقيادة قوى الأمن الداخلي.

من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عبر حسابه في "فيسبوك" بـ"الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها عن شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة