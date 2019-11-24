النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهمها السيتي و"سان جيرمان".. الليلة ٨ مواجهات بالمرحلة الخامسة لدوري الأبطال

"شيريف" يتربص بالريال.. وأتليتكو في مواجهة متكافئة مع الميلان

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مواجهات بينها قمة في المجموعة الأولى بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية بحسب "روسيا اليوم":

المجموعة الأولى

كلوب بروج # لايبزيغ- الساعة 23:00

مانشستر سيتي # باريس سان جرمان- الساعة 23:00.

المجموعة الثانية

أتلتيكو مدريد # ميلان- الساعة 23:00

ليفربول # بورتو- الساعة 23:00.

المجموعة الثالثة

بشيكتاش # أياكس- الساعة 20:45

سبورتينغ لشبونة # بوروسيا دورتموند- الساعة 23:00.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان # شاختيور دانيتسك- الساعة 20:45

شيريف تيراسبول # ريال مدريد- الساعة 23:00.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
أهمها السيتي و"سان جيرمان".. الليلة ٨ مواجهات بالمرحلة الخامسة لدوري الأبطال
سبق

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مواجهات بينها قمة في المجموعة الأولى بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية بحسب "روسيا اليوم":

المجموعة الأولى

كلوب بروج # لايبزيغ- الساعة 23:00

مانشستر سيتي # باريس سان جرمان- الساعة 23:00.

المجموعة الثانية

أتلتيكو مدريد # ميلان- الساعة 23:00

ليفربول # بورتو- الساعة 23:00.

المجموعة الثالثة

بشيكتاش # أياكس- الساعة 20:45

سبورتينغ لشبونة # بوروسيا دورتموند- الساعة 23:00.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان # شاختيور دانيتسك- الساعة 20:45

شيريف تيراسبول # ريال مدريد- الساعة 23:00.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:38 AM

أهمها السيتي و"سان جيرمان".. الليلة ٨ مواجهات بالمرحلة الخامسة لدوري الأبطال

"شيريف" يتربص بالريال.. وأتليتكو في مواجهة متكافئة مع الميلان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
715

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مواجهات بينها قمة في المجموعة الأولى بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية بحسب "روسيا اليوم":

المجموعة الأولى

كلوب بروج # لايبزيغ- الساعة 23:00

مانشستر سيتي # باريس سان جرمان- الساعة 23:00.

المجموعة الثانية

أتلتيكو مدريد # ميلان- الساعة 23:00

ليفربول # بورتو- الساعة 23:00.

المجموعة الثالثة

بشيكتاش # أياكس- الساعة 20:45

سبورتينغ لشبونة # بوروسيا دورتموند- الساعة 23:00.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان # شاختيور دانيتسك- الساعة 20:45

شيريف تيراسبول # ريال مدريد- الساعة 23:00.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,329
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة