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خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 9997 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و424684.

وأوضحت بيانات المعهد، أن عدد الوفيات زاد إلى 69519 بعد تسجيل 394 وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 9997 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و424684.

وأوضحت بيانات المعهد، أن عدد الوفيات زاد إلى 69519 بعد تسجيل 394 وفاة جديدة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:19 PM

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 9997 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و424684.

وأوضحت بيانات المعهد، أن عدد الوفيات زاد إلى 69519 بعد تسجيل 394 وفاة جديدة.

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