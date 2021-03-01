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"الجدعان": "ميثاق" تعكس حرص القيادة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة

تأتي منسجمةً مع الرؤية الطموحة نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الجدعان، أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، التي تأتي منسجمةً مع الرؤية الطموحة نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية وتمكين التحول الرقمي.

جاء ذلك في تصريحه خلال تدشين المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين.

وأوضح "الجدعان" أن هذه المنصة دليل جديد يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وبيّن أن "ميثاق" هي المبادرة الأحدث للمؤسسة العامة للتقاعد، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين مستوى خدماتها، عبر تيسير عملية رفع بيانات المشتركين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وفاعلة خاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين ممن هم على رأس العمل، وإشراك واحتواء عملائها من المشتركين عبر حزمة من الخدمات الخاصة بهم وإطلاقها بشكل تسلسلي من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

وقال الوزير: هكذا تتكامل جهود حكومتنا الرشيدة ومؤسساتها، التي التفت بجدية خلف هدف لا تحيد عنه، وهو تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال برامج ومبادرات متنوعة من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولًا للأتمتة الكاملة لجميع المعاملات المؤسسية الحكومية، في عهد التحولات الكبرى في مسيرة النمو والنهضة بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان": "ميثاق" تعكس حرص القيادة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة
سبق

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الجدعان، أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، التي تأتي منسجمةً مع الرؤية الطموحة نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية وتمكين التحول الرقمي.

جاء ذلك في تصريحه خلال تدشين المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين.

وأوضح "الجدعان" أن هذه المنصة دليل جديد يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وبيّن أن "ميثاق" هي المبادرة الأحدث للمؤسسة العامة للتقاعد، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين مستوى خدماتها، عبر تيسير عملية رفع بيانات المشتركين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وفاعلة خاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين ممن هم على رأس العمل، وإشراك واحتواء عملائها من المشتركين عبر حزمة من الخدمات الخاصة بهم وإطلاقها بشكل تسلسلي من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

وقال الوزير: هكذا تتكامل جهود حكومتنا الرشيدة ومؤسساتها، التي التفت بجدية خلف هدف لا تحيد عنه، وهو تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال برامج ومبادرات متنوعة من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولًا للأتمتة الكاملة لجميع المعاملات المؤسسية الحكومية، في عهد التحولات الكبرى في مسيرة النمو والنهضة بالمملكة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
02:08 PM

"الجدعان": "ميثاق" تعكس حرص القيادة على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة

تأتي منسجمةً مع الرؤية الطموحة نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الجدعان، أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، التي تأتي منسجمةً مع الرؤية الطموحة نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية وتمكين التحول الرقمي.

جاء ذلك في تصريحه خلال تدشين المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين.

وأوضح "الجدعان" أن هذه المنصة دليل جديد يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وبيّن أن "ميثاق" هي المبادرة الأحدث للمؤسسة العامة للتقاعد، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين مستوى خدماتها، عبر تيسير عملية رفع بيانات المشتركين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وفاعلة خاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين ممن هم على رأس العمل، وإشراك واحتواء عملائها من المشتركين عبر حزمة من الخدمات الخاصة بهم وإطلاقها بشكل تسلسلي من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

وقال الوزير: هكذا تتكامل جهود حكومتنا الرشيدة ومؤسساتها، التي التفت بجدية خلف هدف لا تحيد عنه، وهو تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال برامج ومبادرات متنوعة من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولًا للأتمتة الكاملة لجميع المعاملات المؤسسية الحكومية، في عهد التحولات الكبرى في مسيرة النمو والنهضة بالمملكة.

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