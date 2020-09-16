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"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

شهادة فحص الصحة السعودية معتمدة لدخول المواطنين للبحرين

المنامة تشدد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للقادمين إليها

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية "PCR" للكشف عن فيروس كورونا، المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحاملي تلك الشهادات لدخول مملكة البحرين، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى.

وقال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية: العمل جارٍ مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة للربط الالكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

وقد أعلنت حكومة البحرين، عن عدة إجراءات كشروط لدخول جميع المسافرين القادمين إليها عبر جسر الملك فهد الرابط بينها وبين السعودية ، والتي تتمثل بضرورة التسجيل لفحص كورونا ودفع رسومه المقدرة بـ60 دينارا (أي ما يعادل 600 ريال سعودي)للفرد، والتزام إجراءات العزل الذاتي حتى صدور نتيجة الفحص بعد تحميل تطبيق ”مجتمع واعي“ والتسجيل فيه، فيما يستثنى من ذلك من يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها عبر تطبيق "مجتمع واعٍ" قبل مغادرة البحرين، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

وشددت الحكومية البحرينية على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للقادمين إليها، وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، حيث سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على المسافر الاستمرار بالعزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية بالبحرين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شهادة فحص الصحة السعودية معتمدة لدخول المواطنين للبحرين
سبق

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية "PCR" للكشف عن فيروس كورونا، المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحاملي تلك الشهادات لدخول مملكة البحرين، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى.

وقال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية: العمل جارٍ مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة للربط الالكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

وقد أعلنت حكومة البحرين، عن عدة إجراءات كشروط لدخول جميع المسافرين القادمين إليها عبر جسر الملك فهد الرابط بينها وبين السعودية ، والتي تتمثل بضرورة التسجيل لفحص كورونا ودفع رسومه المقدرة بـ60 دينارا (أي ما يعادل 600 ريال سعودي)للفرد، والتزام إجراءات العزل الذاتي حتى صدور نتيجة الفحص بعد تحميل تطبيق ”مجتمع واعي“ والتسجيل فيه، فيما يستثنى من ذلك من يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها عبر تطبيق "مجتمع واعٍ" قبل مغادرة البحرين، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

وشددت الحكومية البحرينية على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للقادمين إليها، وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، حيث سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على المسافر الاستمرار بالعزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية بالبحرين.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
05:24 PM

شهادة فحص الصحة السعودية معتمدة لدخول المواطنين للبحرين

المنامة تشدد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للقادمين إليها

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
1,448

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية "PCR" للكشف عن فيروس كورونا، المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحاملي تلك الشهادات لدخول مملكة البحرين، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى.

وقال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية: العمل جارٍ مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة للربط الالكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

وقد أعلنت حكومة البحرين، عن عدة إجراءات كشروط لدخول جميع المسافرين القادمين إليها عبر جسر الملك فهد الرابط بينها وبين السعودية ، والتي تتمثل بضرورة التسجيل لفحص كورونا ودفع رسومه المقدرة بـ60 دينارا (أي ما يعادل 600 ريال سعودي)للفرد، والتزام إجراءات العزل الذاتي حتى صدور نتيجة الفحص بعد تحميل تطبيق ”مجتمع واعي“ والتسجيل فيه، فيما يستثنى من ذلك من يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها عبر تطبيق "مجتمع واعٍ" قبل مغادرة البحرين، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

وشددت الحكومية البحرينية على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للقادمين إليها، وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، حيث سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على المسافر الاستمرار بالعزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية بالبحرين.

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