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"إغاثي" الملك يدشن توزيع 492 طناً مساعدات للنازحين بصوماليلاند

المشروع يستهدف أربعة مخيمات بإقليمي "مرودي جيح" و"توجطير

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة هرجيسا مشروع توزيع 4.696 سلة غذائية تزن 492 طناً للنازحين المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منها 28.176 شخصاً، ويستهدف المشروع أربعة مخيمات بإقليمي "مرودي جيح" و"توجطير".

ورفع رئيس الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين بصوماليلاند عبدالكريم محمد، الشكر لحكومة المملكة على وقوفها ودعمها الدائم لأشقائهم في صوماليلاند، معرباً عن تقديره لجهود المركز في أفريقيا، ومبادراته لتقديم الإغاثة العاجلة، للنازحين والمتضررين والفئات الأشد ضعفاً.

من جانبه، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا بالإنابة يوسف الرحمة، حرص المركز على تقديم المساعدات للأشقاء في صوماليلاند الذين تضرروا من جائحة كورونا، موضحاً أن السلة الغذائية الواحدة تزن 105 كيلوجرامات، وتكفي الأسرة المستفيدة لمدة شهر.

ويأتي توزيع هذه السلال الغذائية امتداداً للمشاريع الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في الصومال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك يدشن توزيع 492 طناً مساعدات للنازحين بصوماليلاند
سبق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة هرجيسا مشروع توزيع 4.696 سلة غذائية تزن 492 طناً للنازحين المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منها 28.176 شخصاً، ويستهدف المشروع أربعة مخيمات بإقليمي "مرودي جيح" و"توجطير".

ورفع رئيس الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين بصوماليلاند عبدالكريم محمد، الشكر لحكومة المملكة على وقوفها ودعمها الدائم لأشقائهم في صوماليلاند، معرباً عن تقديره لجهود المركز في أفريقيا، ومبادراته لتقديم الإغاثة العاجلة، للنازحين والمتضررين والفئات الأشد ضعفاً.

من جانبه، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا بالإنابة يوسف الرحمة، حرص المركز على تقديم المساعدات للأشقاء في صوماليلاند الذين تضرروا من جائحة كورونا، موضحاً أن السلة الغذائية الواحدة تزن 105 كيلوجرامات، وتكفي الأسرة المستفيدة لمدة شهر.

ويأتي توزيع هذه السلال الغذائية امتداداً للمشاريع الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في الصومال.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
04:36 PM

"إغاثي" الملك يدشن توزيع 492 طناً مساعدات للنازحين بصوماليلاند

المشروع يستهدف أربعة مخيمات بإقليمي "مرودي جيح" و"توجطير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة هرجيسا مشروع توزيع 4.696 سلة غذائية تزن 492 طناً للنازحين المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منها 28.176 شخصاً، ويستهدف المشروع أربعة مخيمات بإقليمي "مرودي جيح" و"توجطير".

ورفع رئيس الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين بصوماليلاند عبدالكريم محمد، الشكر لحكومة المملكة على وقوفها ودعمها الدائم لأشقائهم في صوماليلاند، معرباً عن تقديره لجهود المركز في أفريقيا، ومبادراته لتقديم الإغاثة العاجلة، للنازحين والمتضررين والفئات الأشد ضعفاً.

من جانبه، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا بالإنابة يوسف الرحمة، حرص المركز على تقديم المساعدات للأشقاء في صوماليلاند الذين تضرروا من جائحة كورونا، موضحاً أن السلة الغذائية الواحدة تزن 105 كيلوجرامات، وتكفي الأسرة المستفيدة لمدة شهر.

ويأتي توزيع هذه السلال الغذائية امتداداً للمشاريع الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في الصومال.

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