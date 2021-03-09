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"الصحة": انقطاع كهرباء مستشفى الأطفال بالطائف "جزئي" وتمت معالجته في حينه

قالت إنه كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية.. وجار توريد كيبل جديد

‫قالت "الشؤون الصحية" في الطائف: إن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1442/7/18 كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى.

وأضافت: "تمت معالجة العطل على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى"، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب، واتضح أن الانقطاع بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقًا إلى مستشفى الأطفال، وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وتشير المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في نفس المنطقة في قطع الكيبل، وتم تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكيبل، وتحديد موقع العطل.

وأكدت أنه جار حالياً توريد كيبل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.

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"الصحة": انقطاع كهرباء مستشفى الأطفال بالطائف "جزئي" وتمت معالجته في حينه
سبق

‫قالت "الشؤون الصحية" في الطائف: إن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1442/7/18 كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى.

وأضافت: "تمت معالجة العطل على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى"، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب، واتضح أن الانقطاع بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقًا إلى مستشفى الأطفال، وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وتشير المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في نفس المنطقة في قطع الكيبل، وتم تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكيبل، وتحديد موقع العطل.

وأكدت أنه جار حالياً توريد كيبل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
09:37 PM

"الصحة": انقطاع كهرباء مستشفى الأطفال بالطائف "جزئي" وتمت معالجته في حينه

قالت إنه كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية.. وجار توريد كيبل جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‫قالت "الشؤون الصحية" في الطائف: إن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1442/7/18 كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى.

وأضافت: "تمت معالجة العطل على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى"، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب، واتضح أن الانقطاع بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقًا إلى مستشفى الأطفال، وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وتشير المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في نفس المنطقة في قطع الكيبل، وتم تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكيبل، وتحديد موقع العطل.

وأكدت أنه جار حالياً توريد كيبل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.

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