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تجاوزات تضر المستهلكين.. إغلاق 6 منشآت تجارية بالخبر وتحرير 56 إنذاراً

أمانة المنطقة نفّذت 185 جولة رقابية بأسواق المحافظة خلال الشهر الماضي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 185 جولة رقابية بمحافظة الخبر خلال الشهر الماضي، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الخبر وزوارها والارتقاء ببيئة الأعمال، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي.

وأسفرت الجولات عن تحرير 56 إنذاراً، وإغلاق 6 منشآت تجارية، ارتكبت تجاوزات يتعدى ضررها إلى المستهلكين، مشيرةً إلى أن مراقبي الأسواق ملتزمون بقرار التنبيه أولاً قبل تطبيق العقوبات النظامية في المخالفات غير الجسيمة، لتتيح للمنشآت التجارية فرصة للتصحيح ومعالجة الملاحظات.

وأكدت الأمانة ضرورة إطلاع ملاك المنشآت على الاشتراطات المحددة لنشاطاتهم التجارية، والتقيد بما ورد فيها من ضوابط لتفادي أي مخالفات قد تلحق بهم استنادًا إلى ما جاء في اللائحة المحدثة للجزاءات البلدية.

أمانة المنطقة الشرقية محافظة الخبر الدمام

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تجاوزات تضر المستهلكين.. إغلاق 6 منشآت تجارية بالخبر وتحرير 56 إنذاراً
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 185 جولة رقابية بمحافظة الخبر خلال الشهر الماضي، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الخبر وزوارها والارتقاء ببيئة الأعمال، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي.

وأسفرت الجولات عن تحرير 56 إنذاراً، وإغلاق 6 منشآت تجارية، ارتكبت تجاوزات يتعدى ضررها إلى المستهلكين، مشيرةً إلى أن مراقبي الأسواق ملتزمون بقرار التنبيه أولاً قبل تطبيق العقوبات النظامية في المخالفات غير الجسيمة، لتتيح للمنشآت التجارية فرصة للتصحيح ومعالجة الملاحظات.

وأكدت الأمانة ضرورة إطلاع ملاك المنشآت على الاشتراطات المحددة لنشاطاتهم التجارية، والتقيد بما ورد فيها من ضوابط لتفادي أي مخالفات قد تلحق بهم استنادًا إلى ما جاء في اللائحة المحدثة للجزاءات البلدية.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:46 PM

تجاوزات تضر المستهلكين.. إغلاق 6 منشآت تجارية بالخبر وتحرير 56 إنذاراً

أمانة المنطقة نفّذت 185 جولة رقابية بأسواق المحافظة خلال الشهر الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 185 جولة رقابية بمحافظة الخبر خلال الشهر الماضي، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الخبر وزوارها والارتقاء ببيئة الأعمال، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي.

وأسفرت الجولات عن تحرير 56 إنذاراً، وإغلاق 6 منشآت تجارية، ارتكبت تجاوزات يتعدى ضررها إلى المستهلكين، مشيرةً إلى أن مراقبي الأسواق ملتزمون بقرار التنبيه أولاً قبل تطبيق العقوبات النظامية في المخالفات غير الجسيمة، لتتيح للمنشآت التجارية فرصة للتصحيح ومعالجة الملاحظات.

وأكدت الأمانة ضرورة إطلاع ملاك المنشآت على الاشتراطات المحددة لنشاطاتهم التجارية، والتقيد بما ورد فيها من ضوابط لتفادي أي مخالفات قد تلحق بهم استنادًا إلى ما جاء في اللائحة المحدثة للجزاءات البلدية.

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