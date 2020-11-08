الطائف.. أكثر من 53700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل فيها من خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في الطائف خدماتها لـ53768 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.