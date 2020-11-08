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الطائف.. أكثر من 53700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل فيها من خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في الطائف خدماتها لـ53768 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. أكثر من 53700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في الطائف خدماتها لـ53768 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
12:07 PM

الطائف.. أكثر من 53700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل فيها من خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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قدّمت عيادات "تطمن" في الطائف خدماتها لـ53768 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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